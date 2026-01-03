एमपी में दिनदहाड़े स्कॉर्पियो से उतारकर युवक की हत्या

bhedaghat daylight murder scorpio cctv footage
mp news: मध्यप्रदेश में बेखौफ हो चुके बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना जबलपुर जिले के भेड़ाघाट के सहजपुर के पास की है। जहां दिनदहाड़े एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है और फरार हो गए हैं । आरोपियों ने चाकुओं से हमला कर युवक की हत्या की है। घटनास्थल के पास ही लगे एक सीसीटीवी में आरोपी भागते हुए भी कैद हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।
पुलिस ने बताया कि पाटन के ग्राम भुआरानिवासी महेश साहू का बेटा अभिषेक साहू उर्फ महेन्द्र (28) पहले मेडिकल स्टोर की दुकान में काम करता था। इसके बाद वह ग्रामीणों का इलाज करने लगा था। शुक्रवार को उसने पिता को बताया था कि वो दोस्तों के साथ उज्जैन जा रहा है। वह अपनी स्कॉर्पियो एमपी 04 टीबी 0383 से घर से निकला। लेकिन उसकी गाड़ी भेड़ाघाट के सहजपुर फ्लाईओवर के नीचे खराब हो गई। अभिषेक ने मैकेनिक को बुलाया। शनिवार सुबह लगभग 11 बजे मैकेनिक पहुंचे स्कॉर्पियो का सेल्फ खोला और उसे अपने साथ सुधार कार्य के लिए ले गए। पिता से फोन पर बात करने के बाद अभिषेक स्कॉर्पियो में ही सो गया। लगभग एक बजे दो बाइकों से 6 नकाबपोश आए और स्कॉर्पियो में से अभिषेक को खींचकर नीचे उतारा और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर फरार हो गए।
आरोपियों के हमले से अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु की। बताया गया है कि आरोपियों ने अभिषेक पर 10 से 12 बार चाकूओं से वार किया है। सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि युवक की हत्या की गई है। आरोपियों का भागते वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। जिसमें 6 बदमाश नजर आ रहे है। सभी के चेहरे ढ़के हुए हैं। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
