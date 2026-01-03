एमपी में दिनदहाड़े स्कॉर्पियो से उतारकर युवक की हत्या

पुलिस ने बताया कि पाटन के ग्राम भुआरा​निवासी महेश साहू का बेटा अभिषेक साहू उर्फ महेन्द्र (28) पहले मेडिकल स्टोर की दुकान में काम करता था। इसके बाद वह ग्रामीणों का इलाज करने लगा था। शुक्रवार को उसने पिता को बताया था कि वो दोस्तों के साथ उज्जैन जा रहा है। वह अपनी स्कॉर्पियो एमपी 04 टीबी 0383 से घर से निकला। लेकिन उसकी गाड़ी भेड़ाघाट के सहजपुर फ्लाईओवर के नीचे खराब हो गई। अभिषेक ने मैकेनिक को बुलाया। शनिवार सुबह लगभग 11 बजे मैकेनिक पहुंचे स्कॉर्पियो का सेल्फ खोला और उसे अपने साथ सुधार कार्य के लिए ले गए। पिता से फोन पर बात करने के बाद अभिषेक स्कॉर्पियो में ही सो गया। लगभग एक बजे दो बाइकों से 6 नकाबपोश आए और स्कॉर्पियो में से अभिषेक को खींचकर नीचे उतारा और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर फरार हो गए।