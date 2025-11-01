मल्लिकार्जुन खरगे के RSS पर बैन लगाने वाले बयान पर दत्तात्रेय होसबाले का पलटवार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का शनिवार को जबलपुर में सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस ऐतिहासिक बैठक में देश भर से आए 397 शीर्ष पदाधिकारियों ने गहन विचार-मंथन किया, जिसके बाद संघ के आगामी शताब्दी वर्ष की रूपरेखा और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर संघ का रुख स्पष्ट किया गया। समापन सत्र में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा में जबलपुर का नाम अब दर्ज हो गया है। यहां हुए विचार-मंथन से आने वाले वर्षों की दिशा तय होगी। समाज का कोई भी समुदाय ऐसा नहीं जो संघ के संपर्क से अछूता हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाला वर्ष संघ के शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक पड़ाव होगा, जिसमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, संगठन विस्तार और जनजागरण पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। उन्होंने हाल ही में देशभर में संपन्न हुए विजयदशमी उत्सवों का भी उल्लेख किया।