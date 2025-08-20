PWD का कार्यपालन यंत्री रिश्वत लेते पकड़ाया, EOW की बड़ी कार्रवाई

जबलपुर में पीएचई विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री शरद कुमार को EOW की टीम ने बुधवार को 24 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दमोह के ठेकेदार रोहित बरौलिया ने EOW में शिकायत की थी कि उसने सिहोरा ब्लॉक में हैंडपंप मेंटनेंस का काम किया था जिसका बिल 2 लाख 47 हजार रूपये था और उसने इसके लिए दमोह नाका स्थित पीडब्ल्यूडटी के दफ्तर में बिल लगाया था। बिल पास करने के एवज में कार्यपालन यंत्री शरद सिंह और अकाउंटेंट क्लर्क विकास पटेल ने उससे 10 प्रतिशत यानी 24 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी।