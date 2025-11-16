‘बीवी नौकरी करती है तो तलाक के बाद भरण-पोषण का अधिकार नहीं’, कोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट में महिला ने भी प्राइवेट नौकरी करने की बात स्वीकार की और बताया कि वो फाइनेंस कंपनी में काम करती है। ईपीएफ काट उससे दस हजार रुपए मिलता है। जबकि उसका पति प्राइवेट जॉब कर 7 हजार रूपये महीने कमाता है और बेटा भी पिता के साथ रहता है जिसका पूरा खर्च पिता उठाता है। इन सब पहलूओं को सुनने के बाद प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश संदीप शर्मा ने फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि आवेदिका तुलनात्मक आय अर्जित कर रही है। जो स्वयं के प्रतिमाह भारण-पोषण के लिए पर्याप्त है। इसलिए वो भरण पोषण का अधिकार नहीं रखती और उसकी याचिका खारिज की जाती है।