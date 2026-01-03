महफिल बार में विवाद, कस्टमर के सिर में मारा बेसबॉल बैट, आंखों की रोशनी गई

mahfil bar fight customer attacked baseball bat
mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में गोहलपुर कृषि उपज मंडी के पास स्थित महफिल बार में हुए विवाद में संचालक और उसके साथियों ने एक युवक के सिर पर बेसबॉल बैट से ऐसा वार किया कि युवक की आंखों की रोशनी चली गई। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। शनिवार को पीड़ित युवक ने वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया है। वीडियो में पुलिस पर भी युवक ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इधर युवक के परिजन शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अफसरों को शिकायत देकर मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने बताया कि त्रिमूर्ति नगर निवासी राज गुप्ता दोस्त अंकित साहू व गौरव राजपूत के साथ 30 दिसम्बर की रात महफिल बार में गया था। वहां बिल की बात पर संचालक मोनिस से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा और मोनिस व उसके दो अन्य कर्मचारियों ने अंकित पर बेसबॉल बैट से वार कर दिया। अंकित के सिर में गंभीर चोटें आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन धीरे-धीरे अंकित की आंखों की रोशनी चली गई। उसे दिखना बंद हो गया। तब परिजन उसे नागपुर लेकर रवाना हुए। शुक्रवार को मामले की रिपोर्ट गोहलपुर थाने में दर्ज कराई गई।
अंकित और उसके परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अंकित ने वीडियो में दावा किया है कि उसकी मां जब गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, तो उसे तीन घंटे तक थाने में बैठाए रखा गया। पुलिस ने उसकी मां को भी धमकाया। गोहलपुर थाना प्रभारी रीतेश पांडे ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यदि आंखों की रोशनी गई है, तो डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मामले में धाराएं बढ़ाई जाएंगीं।
