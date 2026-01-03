महफिल बार में विवाद, कस्टमर के सिर में मारा बेसबॉल बैट, आंखों की रोशनी गई

पुलिस ने बताया कि त्रिमूर्ति नगर निवासी राज गुप्ता दोस्त अंकित साहू व गौरव राजपूत के साथ 30 दिसम्बर की रात महफिल बार में गया था। वहां बिल की बात पर संचालक मोनिस से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा और मोनिस व उसके दो अन्य कर्मचारियों ने अंकित पर बेसबॉल बैट से वार कर दिया। अंकित के सिर में गंभीर चोटें आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन धीरे-धीरे अंकित की आंखों की रोशनी चली गई। उसे दिखना बंद हो गया। तब परिजन उसे नागपुर लेकर रवाना हुए। शुक्रवार को मामले की रिपोर्ट गोहलपुर थाने में दर्ज कराई गई।