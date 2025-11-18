एमपी में घर की दहलीज पर महिला को पड़ोसी ने मार डाला, 3 महीने से कर रहा था परेशान

घटना शहर के ओमती थाना इलाके के उड़िया मोहल्ले की है। यहां रहने वाली 31 साल की महिला मुस्कान यादव मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे घर के बाहर काम कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला गोलू यादव वहां पहुंचे और उससे जबरदस्ती बात करने लगा। मुस्कान ने गोलू की बातों को नजर अंदाज किया और घर के अंदर जाने लगी तभी गोलू ने उस पर घर की दहलीज पर ही चाकू से हमला कर दिया। मुस्कान को चाकू मारने के बाद आरोपी गोलू मौके से फरार हो गया। चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग व परिजन मुस्कान के पास पहुंचे तो वो खून से लथपथ हालत में पड़ी थी।