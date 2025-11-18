एमपी में घर की दहलीज पर महिला को पड़ोसी ने मार डाला, 3 महीने से कर रहा था परेशान

मृतका मुस्कान यादव (फाइल फोटो)
mp news: मध्यप्रदेश में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं और दिनदहाड़े वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का है जहां दिनदहाड़े घर की दहलीज पर एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी महिला का पड़ोसी है और वो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बीते 3-4 महीने से महिला को परेशान कर रहा था। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
घटना शहर के ओमती थाना इलाके के उड़िया मोहल्ले की है। यहां रहने वाली 31 साल की महिला मुस्कान यादव मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे घर के बाहर काम कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला गोलू यादव वहां पहुंचे और उससे जबरदस्ती बात करने लगा। मुस्कान ने गोलू की बातों को नजर अंदाज किया और घर के अंदर जाने लगी तभी गोलू ने उस पर घर की दहलीज पर ही चाकू से हमला कर दिया। मुस्कान को चाकू मारने के बाद आरोपी गोलू मौके से फरार हो गया। चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग व परिजन मुस्कान के पास पहुंचे तो वो खून से लथपथ हालत में पड़ी थी।
मुस्कान को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान करीब 11.30 बजे मुस्कान की मौत हो गई। परिजन के मुताबिक आरोपी पड़ोसी गोलू यादव बीते करीब 3 महीनों से परेशान कर रहा था। मुस्कान ने गोलू के द्वारा परेशान करने की बात अपने पति आनंद यादव को भी बताई थी और पति आनंद ने भी गोलू का विरोध किया था। पति आनंद यादव के मुताबिक गोलू यादव आदतन अपराधी है।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग