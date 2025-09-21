एमपी को मिलेगी एक और सौगात, बनेगा 150 किमी. का फोरलेन

mp news: मध्यप्रदेश को जल्द ही एक और फोरलेन सड़क की सौगात मिल सकती है। मध्यप्रदेश के जबलपुर से छत्तीसगढ़ के चिल्पी तक करीब 150 किमी. की सड़क फोरलेन बनेगी। इस सड़क का निर्माण NHAI करेगा और इस सड़क के निर्माण के लिए कंसल्टेंसी नियुक्त करने का प्रयास हो रहा है जिससे की डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर जल्द ही केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाए। बता दें कि वर्तमान में ये सड़क एमपीएसईडीसी के पास है जो कि टू लेन है। इस सड़क की दुर्दशा देखने के बाद पूर्व में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माफी भी मांगी थी
जबलपुर से चिल्पी तक की करीब 150 किमी. की सड़क की दशा जल्द बदलने वाली है। एनएचएआइ इस सड़क का निर्माण कराएगा और टू लेन से रोड फोरलेन बनेगा। टू लेन सड़क को फोरलेन करने में करीब 4500 करोड़ का व्यय आएगा। फिलहाल सडक निर्माण के लिए कंसल्टेंसी नियुक्त करने का प्रयास हो रहा है ताकि इसकी डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो यह सड़क जो अभी एमपी रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) के पास है, इसे वापस एनएचएआइ को सौंपा जाएगा।
जबलपुर से चिल्पी तक बनने वाली इस सड़क में कान्हा नेशनल पार्क का कोर एरिया भी आएगा जहां वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NHAI जगह जगह अंडरपास और ओवर ब्रिज बनाएगा। अंडरपास और ओवर ब्रिज बनाने के साथ ही कई जगह साउंड प्रूफ उपकरण भी लगाए जाएंगे जिससे की वन्य जीवों को किसी तरह की परेशानी न हो। ये रोड वर्तमान में टू लेन है जिसके कारण वाहनों को आवाजाही में काफी दिक्कत होती है और कई बार जाम के हालात भी बनते हैं लेकिन रोड के फोरलेन होने के कारण यहां से आवागमन आसान हो जाएगा। एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत लाल साहू ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जबलपुर से चिल्पी के बीच करीब 150 किमी की सड़क को फोरलेन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंसल्टेंसी की तलाश हो रही है। हम जल्द डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजेंगे यदि मंजूरी मिली तो एमपीआरडीसी से यह सड़क लेकर एनएचएआई निर्माण कराएगा।