एमपी को मिलेगी एक और सौगात, बनेगा 150 किमी. का फोरलेन

जबलपुर से चिल्पी तक बनने वाली इस सड़क में कान्हा नेशनल पार्क का कोर एरिया भी आएगा जहां वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NHAI जगह जगह अंडरपास और ओवर ब्रिज बनाएगा। अंडरपास और ओवर ब्रिज बनाने के साथ ही कई जगह साउंड प्रूफ उपकरण भी लगाए जाएंगे जिससे की वन्य जीवों को किसी तरह की परेशानी न हो। ये रोड वर्तमान में टू लेन है जिसके कारण वाहनों को आवाजाही में काफी दिक्कत होती है और कई बार जाम के हालात भी बनते हैं लेकिन रोड के फोरलेन होने के कारण यहां से आवागमन आसान हो जाएगा। एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत लाल साहू ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जबलपुर से चिल्पी के बीच करीब 150 किमी की सड़क को फोरलेन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंसल्टेंसी की तलाश हो रही है। हम जल्द डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजेंगे यदि मंजूरी मिली तो एमपीआरडीसी से यह सड़क लेकर एनएचएआई निर्माण कराएगा।