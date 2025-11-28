एमपी में ‘पटवारी’ को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला

जबलपुर के कुंडम तहसील के चौरई गांव के रहने वाले 32 साल के रंजीत मार्को ने 22-23 अप्रैल 2024 की दरम्यानी रात पत्नी सरला मार्को की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद उसने यूट्यूब से लाश को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढा और शव को बोरी में भरकर पत्थर से बांधकर गांव से करीब 5 किमी दूर सीतापुर डैम में ले जाकर फेंक दिया था। पत्नी सरला की लाश को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी रंजीत खुद पुलिस थाने पहुंचा था और पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस सरला की तलाश में जुटी थी, इसी दौरान रंजीत शक के घेरे में आया। वह पत्नी को ढूंढने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। आम दिनों की तरह ऑफिस जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बीवी के गुम होने का कोई अफसोस नहीं है। लिहाजा पुलिस ने पति रंजीत को पकड़कर जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया था।