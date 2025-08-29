Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

सतना का शाहनवाज कुरैशी हिन्दू युवती को ले जा रहा था दिल्ली, एयरपोर्ट में पकड़ा गया

सतना का शाहनवाज कुरैशी हिन्दू युवती को ले जा रहा था दिल्ली, एयरपोर्ट में पकड़ा गया

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 29, 2025

muslim boy, hindu girl
muslim boy, hindu girl

muslim boy, hindu girl : सतना से भागे युवक-युवती को जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर दोनों को एयरपोर्ट चौकी लाया गया, युवक को हिरासत में लेकर पूछतांछ की जा रही है। जबकि युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया है। युवती के परिजनों ने अपहरण की शिकायत की है।

काले स्वरूप में विराजमान हैं केतू के अधिपति देवता, उग्र रूप में होती है गणेश जी की पूजा, धुएं से होती है आरती

muslim boy, hindu girl : सतना से भागे युवक-युवती को एयरपोर्ट पर रोका

  • युवती के परिवार का अपहरण का आरोप
  • युवती को नारी निकेतन भेजा, युवक पुलिस हिरासत में

पुलिस के अनुसार सतना शहर के जवान सिंह कॉलोनी निवासी शाहनवाज कुरैशी 26 वर्षीय युवती के साथ दिल्ली जाने के लिए जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचा था। युवती के परिजन अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। इसकी सूचना पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए और सुरक्षाकर्मियों से युवक और युवती को पुलिस के हवाले करने की मांग की। इससे हंगामें की स्थिति बन गई। तब तक पुलिस भी पहुंच गई और युवक-युवती को चौकी लेकर आई। पुलिस ने युवती के परिवार से बात की। जिन्होंने अपहरण कर दिल्ली ले जाने की के आरोप लगाए।

muslim boy, hindu girl : धर्म परिवर्तन की साजिश

युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि शाहनवाज लम्बे समय से उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। जब उसे मना करते थे तो धमकी देता था। वह पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालता था। अभी बेटी को अपहरण उसने धर्म परिवर्तन के इरादे से ही दिल्ली लेकर जा रहा था। पुलिस का कहना है कि परिवार के आरोपों की जांच की जा रही है। युवती के भी बयान दर्ज किए जाएंगे।

Updated on:

29 Aug 2025 01:47 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:27 pm

सतना का शाहनवाज कुरैशी हिन्दू युवती को ले जा रहा था दिल्ली, एयरपोर्ट में पकड़ा गया

