सतना का शाहनवाज कुरैशी हिन्दू युवती को ले जा रहा था दिल्ली, एयरपोर्ट में पकड़ा गया

पुलिस के अनुसार सतना शहर के जवान सिंह कॉलोनी निवासी शाहनवाज कुरैशी 26 वर्षीय युवती के साथ दिल्ली जाने के लिए जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचा था। युवती के परिजन अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। इसकी सूचना पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए और सुरक्षाकर्मियों से युवक और युवती को पुलिस के हवाले करने की मांग की। इससे हंगामें की स्थिति बन गई। तब तक पुलिस भी पहुंच गई और युवक-युवती को चौकी लेकर आई। पुलिस ने युवती के परिवार से बात की। जिन्होंने अपहरण कर दिल्ली ले जाने की के आरोप लगाए।