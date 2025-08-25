Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी में नामांतरण में बड़ी गड़बड़ी, जीआईएस 2.0 से ऑनलाइन खसरे में दर्ज नहीं हो रहा नाम

GIS 2.0 - मध्यप्रदेश में जमीनों का डिजिटलाइजेशन सिस्टम अब लोगों के साथ ही पटवारियों के लिए भी सिरदर्द बन गया है।

जबलपुर

deepak deewan

Aug 25, 2025

Name not getting registered in online khasra from GIS 2.0 in MP
Name not getting registered in online khasra from GIS 2.0 in MP

GIS 2.0 - मध्यप्रदेश में जमीनों का डिजिटलाइजेशन सिस्टम अब लोगों के साथ ही पटवारियों के लिए भी सिरदर्द बन गया है। जमीन रेकॉर्ड को सुधारने के नाम पर अपडेट किए गए वेब जीआईएस 2.0 सॉफ्टवेयर में कई दिक्कतें आ रहीं हैं जिससे जमीन मालिक और पटवारी परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों पर जमीन के असली मालिक की बजाए सरकारी रिकॉर्ड में कोई और ही जमीन का मालिक निकल रहा है। जबलपुर जिले में तो ऑनलाइन खसरे में भी नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है। पटवारियों ने बाकायदा कलेक्टर को इसकी शिकायत की है।

एमपी में जमीनों के हस्तलिखित रेकॉर्ड को डिजिटल करने एनआईसी के सॉफ्टवेयर पर दर्ज कर ऑनलाइन किया गया था। सन 2018 में जमीन रेकॉर्ड को एनआईसी के सॉफ्टवेयर से हटाकर और पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर शुरू किया। इसमें बड़ी संख्या में जमीनों के रेकॉर्ड में गड़बड़ी हुई।

कहीं पर भू मालिक किसानों का नाम गायब हो गया था तो कहीं जमीन का रकबा ही घट-बढ़ गया था। और तो और, कहीं सरकारी जमीन पर ही लोगों के नाम दर्ज हो गए थे और अहस्तांतरणीय जमीन (जिनकी बिक्री नहीं हो सकती) उनसे अहस्तांतरणीय शब्द ही गायब हो गया था। पुरानी गलतियां सुधारने के लिए सिस्टम अपडेट किया गया।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो बड़े शहरों को जोड़ेगा 15 हजार करोड़ का नया हाईवे, गडकरी ने किया ऐलान
भोपाल
Nitin Gadkari announced new Bhopal Jabalpur highway worth 15 thousand crores

वेब जीआईएस को वेब जीआईएस 2.0 में अपडेट किया गया लेकिन जमीन रेकॉर्ड में फिर नई गड़बड़ियां हो गईं। साल 2018 में रेकॉर्ड में हुई गड़बड़ियां 7 साल बाद भी पूरी तरह से नहीं सुधर पाई थीं और नई गलतियां शुरु हो गईं। इससे जमीन मालिक ही नहीं, अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हैं।

ऑनलाइन खसरे में नाम दर्ज नहीं

जबलपुर में तो जीआईसी 2.00 से परेशान पटवा​रियों ने सोमवार को राजस्व सचिव के नाम से जिला कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जब से जीआईसी 2.00 लागू हुआ है उसमें आम जनता को बहुत समस्या आ रही है। पटवारियों के मुताबिक शामिल शरीक खाते में कई नाम रहते हैं। जब तक सबकी ओटीपी नहीं मिलेगी तब तक नामांतरण आदेश का पालन नहीं हो पाता है। इससे ऑनलाइन खसरे में नाम दर्ज नहीं हो पाता है।

आमजनों की संपत्ति से खिलवाड़ होने की आशंका

बता दें कि जमीन रेकॉर्ड पोर्टल को जुलाई माह में छह-सात दिन तक बंद रखकर इसे वेब जीआईएस से वेब जीआईएस 2.0 में अपडेट किया गया था। दावा किया गया था कि इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी लेकिन हकीकत यह है कि नए सिस्टम में नई दिक्कतें पैदा हो गई हैं। सिस्टम अपडेट के नाम पर आमजनों की संपत्ति से खिलवाड़ होने की आशंका मंडराने लगी है।

ये भी पढ़ें

भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Important decision of Supreme Court in Bhopal MLA Arif Masood case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 03:09 pm

Published on:

25 Aug 2025 03:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में नामांतरण में बड़ी गड़बड़ी, जीआईएस 2.0 से ऑनलाइन खसरे में दर्ज नहीं हो रहा नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.