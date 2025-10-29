चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे चमत्कार बता रहे लोग, वीडियो वायरल

MP News : बड़ी मशहूर कहावत है.. 'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय…'। यानी जिस पर ईश्वर की कृपा हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कहावत का जीता-जागता चरितार्थ देखने मिला मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां ट्रेन पर चढ़ता यात्री अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा था। चंद सैकंडों तक तो देकने वाले को लगा था, अब वो शख्स नहीं बच सकता, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जिससे न सिर्फ ट्रे की चपेट में आने से एन पहले युवक की जान बच गई, जिसे देख प्लेटफाम पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया।