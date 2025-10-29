चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे चमत्कार बता रहे लोग, वीडियो वायरल

चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री के साथ हादसा (Photo Source- Viral Video Screenshot)
MP News : बड़ी मशहूर कहावत है.. 'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय…'। यानी जिस पर ईश्वर की कृपा हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कहावत का जीता-जागता चरितार्थ देखने मिला मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां ट्रेन पर चढ़ता यात्री अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा था। चंद सैकंडों तक तो देकने वाले को लगा था, अब वो शख्स नहीं बच सकता, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जिससे न सिर्फ ट्रे की चपेट में आने से एन पहले युवक की जान बच गई, जिसे देख प्लेटफाम पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया।
बता दें कि, चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया, जिससे वो ट्रेन से नीचे गिरकर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच आने ही वाला था कि, अचानक देवदूत बनकर पहुंचे आरपीएफ कांस्टेबल ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी जान बचा ली। ये हैरान कर देने वाली घटना प्लेटफार्म में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है।
ये हैरान कर देने वाली घटना मंगलवार को उस वक्त की बताई जा रही है, जब अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-3 पर पहुंची थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, नागपुर जा रहा उत्तर प्रदेश का लखनऊ निवासी निखिल जायसवाल बी-1 कोच में चढ़ने की कोशिश करने लगा। गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से यात्री चढ़ नहीं सका और उसका पैर फिसल गया। जिसकी वजह से उसका पैर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंस गया।
यात्री के अनियंत्रित होकर गिरते ही मौके पर लोगों ने शोर मचाना शुरु कर दिया, जिसे नजदीक खड़े आरपीएफ आरक्षक राजबहादुर सिंह ने सुनते ही दोड़ लगाई और यात्री को फ़ौरन बाहर की ओर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। आरपीएफ जवान की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हादसे में पैसेंजर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि, उसकी जान बच गई। आरपीएफ कर्मियों ने उसे प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद रवाना कर दिया।
