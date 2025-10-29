Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे चमत्कार बता रहे लोग, वीडियो वायरल

MP News : रेलवे प्लेटफॉर्म पर अमरावती एक्सप्रेस पर चढ़ते वक्त नीचे गिरे यात्री को मौत के मुंह से बचा लाया आरपीएफ जवान। हैरान करने वाला वीडियो आया सामने।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Faiz Mubarak

Oct 29, 2025

MP News

चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री के साथ हादसा (Photo Source- Viral Video Screenshot)

MP News : बड़ी मशहूर कहावत है.. 'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय…'। यानी जिस पर ईश्वर की कृपा हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कहावत का जीता-जागता चरितार्थ देखने मिला मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां ट्रेन पर चढ़ता यात्री अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा था। चंद सैकंडों तक तो देकने वाले को लगा था, अब वो शख्स नहीं बच सकता, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जिससे न सिर्फ ट्रे की चपेट में आने से एन पहले युवक की जान बच गई, जिसे देख प्लेटफाम पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया।

बता दें कि, चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया, जिससे वो ट्रेन से नीचे गिरकर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच आने ही वाला था कि, अचानक देवदूत बनकर पहुंचे आरपीएफ कांस्टेबल ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी जान बचा ली। ये हैरान कर देने वाली घटना प्लेटफार्म में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है।

सामने आया CCTV

ये हैरान कर देने वाली घटना मंगलवार को उस वक्त की बताई जा रही है, जब अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-3 पर पहुंची थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, नागपुर जा रहा उत्तर प्रदेश का लखनऊ निवासी निखिल जायसवाल बी-1 कोच में चढ़ने की कोशिश करने लगा। गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से यात्री चढ़ नहीं सका और उसका पैर फिसल गया। जिसकी वजह से उसका पैर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंस गया।

पलक झपकते ही यात्री को मौत के मुंह से छुड़ा लाया जवान

यात्री के अनियंत्रित होकर गिरते ही मौके पर लोगों ने शोर मचाना शुरु कर दिया, जिसे नजदीक खड़े आरपीएफ आरक्षक राजबहादुर सिंह ने सुनते ही दोड़ लगाई और यात्री को फ़ौरन बाहर की ओर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। आरपीएफ जवान की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हादसे में पैसेंजर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि, उसकी जान बच गई। आरपीएफ कर्मियों ने उसे प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद रवाना कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 04:46 pm

Published on:

29 Oct 2025 04:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे चमत्कार बता रहे लोग, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिसकर्मियों को मिलेंगे ‘हाईप्रोफाइल अपार्टमेंट’, 500 से ज्यादा बनकर तैयार

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

‘अवैध कॉलोनियों’ के निर्माण पर कोर्ट का प्रतिबंध, नोटिस जारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं मिल रहा न्यूनतम वेतन ? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

निर्देश जारी…बस में बैठे यात्रियों को पहले से बतानी होंगी ये 3 जानकारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

हिंदुत्व के विस्तार के लिए देशभर में होंगे एक लाख हिंदू सम्मेलन, सामाजिक प्रभाव और एकता पर चर्चा

100 years of RSS
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.