20 हजार रुपए में मिलेगी गरबा में पुलिस सुरक्षा, जबलपुर पुलिस नहीं करेगी मुफ्त की सेवा

police protection : संस्कारधानी जबलपुर में शारदेय नवरात्र की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। झांकियों से लेकर प्रतिमाओं तक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे देश में अलग पहचान रखने वाला जबलपुर का दुर्गा पूजा उत्सव की ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां दो चार सौ नहीं बल्कि हजारों की संख्या में प्रतिमाएं विराजमान की जाने लगी हैं। प्रतिमाओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन पहली इस बार गरबा आयोजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फीस वसूलने वाली है। पेड आयोजनों को मुफ्त की पुलिस सुरक्षा नहीं दी जाएगी।
इस बार जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 1765 दुर्गा प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। जिसमें शहर क्षेत्र में 879 और ग्रामीण क्षेत्र में 886 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। प्रतिमाओं के दर्शन पूजन आदि को देखते हुए पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर किसी भी अप्रिय स्थिति को ध्यान में रखकर अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है।
नवरात्र पर उमडऩे वाले जनसैलाब को देखते हुए प्रतिपदा से लेकर मुख्य चल समारोह सहित आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों के दशहरा चल समारोह को निर्विघ्र सम्पन्न कराने के लिए जिला पुलिस के अलावा पांच कंपनियां बुलाई जा रही हैं। इनमें एसएएफ, एसटीएफ, क्यूआरएफ, बम स्क्वाड, आरएएफ के जवान शामिल होंगे।
दशहरा चल समारोह सहित रामलीला समितियों द्वारा करीब एक दर्जन रावणों का दहन किया जाएगा। इनमें पहला रावण दहन पंजाबी हिन्दू एसोसिएशन द्वारा आयोजित पंजाबी दशहरा होगा। इसके अलावा गोविंदगंज रामलीला, रांझी, गोकलपुर, गढ़ा, अधारताल, गोरखपुर, पुरवा, वीकल, खमरिया सहित अन्य समितियों द्वारा रावण दहन किया जाएगा।
शहर में नवरात्र के अवसर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दो दर्जन से अधिक स्थानों पर गरबा का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये बड़े आयोजनों की संख्या है, गली-मोहल्लों में बहुत से छोटे स्तर पर भी गरबा आयोजित किए जा रहे हैं।
शहर में बढ़ते गरबा के क्रेज और पेड आयोजनों को देखते हुए जिला पुलिस ने भी अब मुफ्त की सुरक्षा व्यवस्था देने से इंकार कर दिया है। कमर्शियल गरबा इवेंट में एंट्री फीस वसूलने वाले आयोजकों से इस बार पैसा लेकर पुलिस मुहैया कराई जाएगी। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया नवरात्र के दौरान शहर में होने वाले गरबा आयोजनों में जो पेड एंट्री देने वालों को मुफ्त में पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को एक चार की गार्ड मुहैया कराने के एवज में 20 हजार रुपए लिए जाएंगे। नवरात्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में 5 एएसपी, 16 डीएसपी, 45 टीआई सहित सवा हजार से अधिक पुलिस के जवान व अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। आवश्यकता पडऩे पर और सुरक्षा बल उपलब्ध करा दिया जाएगा।