20 हजार रुपए में मिलेगी गरबा में पुलिस सुरक्षा, जबलपुर पुलिस नहीं करेगी मुफ्त की सेवा

शहर में बढ़ते गरबा के क्रेज और पेड आयोजनों को देखते हुए जिला पुलिस ने भी अब मुफ्त की सुरक्षा व्यवस्था देने से इंकार कर दिया है। कमर्शियल गरबा इवेंट में एंट्री फीस वसूलने वाले आयोजकों से इस बार पैसा लेकर पुलिस मुहैया कराई जाएगी। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया नवरात्र के दौरान शहर में होने वाले गरबा आयोजनों में जो पेड एंट्री देने वालों को मुफ्त में पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को एक चार की गार्ड मुहैया कराने के एवज में 20 हजार रुपए लिए जाएंगे। नवरात्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में 5 एएसपी, 16 डीएसपी, 45 टीआई सहित सवा हजार से अधिक पुलिस के जवान व अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। आवश्यकता पडऩे पर और सुरक्षा बल उपलब्ध करा दिया जाएगा।