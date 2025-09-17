Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

20 हजार रुपए में मिलेगी गरबा में पुलिस सुरक्षा, जबलपुर पुलिस नहीं करेगी मुफ्त की सेवा

20 हजार रुपए में मिलेगी गरबा में पुलिस सुरक्षा, जबलपुर पुलिस नहीं करेगी मुफ्त की सेवा

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 17, 2025

police protection
police protection
  • एक दर्जन से ज्यादा रावणों का होगा दहन
  • दो दर्जन से अधिक स्थानों पर होगा सार्वजनिक गरबा का आयोजन
  • पुलिस की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था
  • जिला पुलिस के अलावा आधा दर्जन कंपनियां भी तैनात होंगी सुरक्षा में

police protection : संस्कारधानी जबलपुर में शारदेय नवरात्र की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। झांकियों से लेकर प्रतिमाओं तक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे देश में अलग पहचान रखने वाला जबलपुर का दुर्गा पूजा उत्सव की ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां दो चार सौ नहीं बल्कि हजारों की संख्या में प्रतिमाएं विराजमान की जाने लगी हैं। प्रतिमाओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन पहली इस बार गरबा आयोजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फीस वसूलने वाली है। पेड आयोजनों को मुफ्त की पुलिस सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

जबलपुर में पराली से बनेगी बायो गैस, प्रदूषण से निपटने की अच्छी पहल

police protection |फोटो सोर्स – Gemini@Ai

police protection : पौने दो हजार प्रतिमाएं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बराबर

इस बार जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 1765 दुर्गा प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। जिसमें शहर क्षेत्र में 879 और ग्रामीण क्षेत्र में 886 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। प्रतिमाओं के दर्शन पूजन आदि को देखते हुए पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर किसी भी अप्रिय स्थिति को ध्यान में रखकर अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है।

MP Police(फोटो सोर्स: पत्रिका)

police protection : आधा दर्जन कंपनियां देखेंगी सुरक्षा

नवरात्र पर उमडऩे वाले जनसैलाब को देखते हुए प्रतिपदा से लेकर मुख्य चल समारोह सहित आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों के दशहरा चल समारोह को निर्विघ्र सम्पन्न कराने के लिए जिला पुलिस के अलावा पांच कंपनियां बुलाई जा रही हैं। इनमें एसएएफ, एसटीएफ, क्यूआरएफ, बम स्क्वाड, आरएएफ के जवान शामिल होंगे।

police protection : एक दर्जन रावणों को होगा दहन

दशहरा चल समारोह सहित रामलीला समितियों द्वारा करीब एक दर्जन रावणों का दहन किया जाएगा। इनमें पहला रावण दहन पंजाबी हिन्दू एसोसिएशन द्वारा आयोजित पंजाबी दशहरा होगा। इसके अलावा गोविंदगंज रामलीला, रांझी, गोकलपुर, गढ़ा, अधारताल, गोरखपुर, पुरवा, वीकल, खमरिया सहित अन्य समितियों द्वारा रावण दहन किया जाएगा।

police protection : गरबा के दो दर्जन आयोजन

शहर में नवरात्र के अवसर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दो दर्जन से अधिक स्थानों पर गरबा का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये बड़े आयोजनों की संख्या है, गली-मोहल्लों में बहुत से छोटे स्तर पर भी गरबा आयोजित किए जा रहे हैं।

police protection

police protection : पेड होगी पुलिस सुरक्षा

शहर में बढ़ते गरबा के क्रेज और पेड आयोजनों को देखते हुए जिला पुलिस ने भी अब मुफ्त की सुरक्षा व्यवस्था देने से इंकार कर दिया है। कमर्शियल गरबा इवेंट में एंट्री फीस वसूलने वाले आयोजकों से इस बार पैसा लेकर पुलिस मुहैया कराई जाएगी। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया नवरात्र के दौरान शहर में होने वाले गरबा आयोजनों में जो पेड एंट्री देने वालों को मुफ्त में पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को एक चार की गार्ड मुहैया कराने के एवज में 20 हजार रुपए लिए जाएंगे। नवरात्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में 5 एएसपी, 16 डीएसपी, 45 टीआई सहित सवा हजार से अधिक पुलिस के जवान व अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। आवश्यकता पडऩे पर और सुरक्षा बल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 12:14 pm

Published on:

17 Sept 2025 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 20 हजार रुपए में मिलेगी गरबा में पुलिस सुरक्षा, जबलपुर पुलिस नहीं करेगी मुफ्त की सेवा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.