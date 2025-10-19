एमपी में रेलवे की बड़ी प्लानिंग, 511 किमी. लंबे रेलवे ट्रैक की दोनों तरफ से कराई जाएगी फेंसिंग

railway
Railway: मध्यप्रदेश में रेलवे ट्रैक की सेफ्टी के लिए रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रेलवे जबलपुर रेल मंडल के रूट इटारसी से मानिकपुर के बीच 511 किलोमीटर के हिस्से को फेंसिंग के जरिए कवर करने जा रहा है। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रैकों में ‘सिक्योर एरिया’ विकसित किए जाने से ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रस्तावित गति को पा लेंगी। वहीं हादसे, हमले और आत्महत्या जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। जानवरों से रेलवे ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। यूरेपियन देशों की तरह ट्रैक पर मानव व जीवों का दखल कम हो जाएगा। हालांकि किसानों से टकराव बढ़ सकता है।
ट्रैक के अगल-बगल रेलवे की जमीन है, जिस पर पत्थर के पोल और बोर्ड लगाए गए हैं। इन पत्थरों, पोल और बोर्ड के पास से ट्रैक के दोनों ओर लोहे के बड़े पोल लगाए जाएंगे। इनपर प्लास्टिक की मोटी ग्रीन शीट लगाई जाएगी। यह शीट दोनों ओर से ट्रैक को कवर करेगी। इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे पार करना मुश्किल होगा। 511 किलोमीटर लबे ट्रैक के लिए तीन टेंडर निकाले गए थे। इनमें से दो टेंडर निजी कपनियों ने ले लिए है। तीसरा टेंडर प्रक्रियाधीन है। टेंडर होने पर कटनी से सीधी और कटनी से सिंगरौली के बीच भी इसी प्रकार की दीवार बनाई जाएगी।
-- 511 किलोमीटर में बनेगा सिक्योर एरिया
-- 03 चरण में पूरा होगा काम
-- 200 करोड़ अनुमानित लागत
-- 2 चरणों की टेंडर प्रक्रिया पूरी
-- ट्रेन के सामने नहीं आ पाएंगे मवेशी और वन्यप्राणी।
-- ट्रैक पर दुर्घटनाओं का ग्राफ कम होगा
-- आत्महत्या के मामलों में आएगी कमी
-- पथराव की घटनाओं से बचाव
