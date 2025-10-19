एमपी में रेलवे की बड़ी प्लानिंग, 511 किमी. लंबे रेलवे ट्रैक की दोनों तरफ से कराई जाएगी फेंसिंग

Railway: मध्यप्रदेश में रेलवे ट्रैक की सेफ्टी के लिए रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रेलवे जबलपुर रेल मंडल के रूट इटारसी से मानिकपुर के बीच 511 किलोमीटर के हिस्से को फेंसिंग के जरिए कवर करने जा रहा है। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रैकों में ‘सिक्योर एरिया’ विकसित किए जाने से ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रस्तावित गति को पा लेंगी। वहीं हादसे, हमले और आत्महत्या जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। जानवरों से रेलवे ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। यूरेपियन देशों की तरह ट्रैक पर मानव व जीवों का दखल कम हो जाएगा। हालांकि किसानों से टकराव बढ़ सकता है।