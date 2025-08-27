Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

जुलाई में झमाझम के बाव भी 5 इंच कम बारिश, कोटे के लिए 14 इंच की जरूरत

जुलाई में झमाझम के बाव भी 5 इंच कम बारिश, कोटे के लिए 14 इंच की जरूरत

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 27, 2025

Rain alert
Rain alert

Rain alert : शहर में जुलाई में जमकर बरसा मानसून अगस्त में कमजोर पड़ गया है। जबलपुर में पिछले साल से 5 इंच कम बारिश हुई है। सीजन के कोटे 52 इंच से भी 14 इंच बारिश कम हुई है। बीते वर्ष 26 अगस्त तक जबलपुर में 43 इंच वर्षा हुई थी। इस बार 26 अगस्त तक 38 इंच बारिश हुई है। शहर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बारिश नहीं हुई । तापमान बढ़ने से उमस बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। यह सिस्टम झारखंड से होते हुए आगे बढ़ेगा। इस कारण जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। बुधवार को बौछार पड़ने या कहीं कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान है।

गांधी लाइब्रेरी : साल 2020 से नहीं हुई खरीदी, पुरानी किताबों से ही पढ़ रहे बच्चे, डिजिटली सेवा भी पांच दिनों से बंद

Rain alert : धूप निकलने से बढ़ा तापमान

शहर में मंगलवार को सुबह से रात तक सूर्यदेव के साथ बादलों की आंखमिचौली चलती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान बढ़कर 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से दो डिग्री अधिक था। रात का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।यह सामान्य था। हवा में नमी 86 फीसदी दर्ज की गई। इसके चलते वातावरण में उमस बढ़ गई। सीजन में कुल वर्षा का आंकड़ा 968.7 मिमी (38.14 इंच) पर स्थिर है।

Rain alert : बारिश के समीकरण बरकरार

मौसम विभाग के अनुसार,देश के अलग-अलग हिस्सों में तीन सिस्टम सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तीन दिन (72 घंटे) तक जबलपुर सहित संभाग के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है।

Rain alert : बरगी बांध के नौ गेट खुले

बरगी बांध लबालब होने पर मंगलवार सुबह 11 बजे नौ गेट औसतन 0.78 मीटर तक खोल दिए गए। इनसे 1287 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से वृहद स्तर पर जल निकासी के कारण नर्मदा तट गौरीघाट, तिलवारा, लम्हेटाघाट, भेड़ाघाट समेत अन्य तटों में 4 से 5 फीट तक बढ़ गया है। बांध का जलस्तर 422.10 मीटर बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 03:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जुलाई में झमाझम के बाव भी 5 इंच कम बारिश, कोटे के लिए 14 इंच की जरूरत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.