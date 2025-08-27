जुलाई में झमाझम के बाव भी 5 इंच कम बारिश, कोटे के लिए 14 इंच की जरूरत

Rain alert : शहर में जुलाई में जमकर बरसा मानसून अगस्त में कमजोर पड़ गया है। जबलपुर में पिछले साल से 5 इंच कम बारिश हुई है। सीजन के कोटे 52 इंच से भी 14 इंच बारिश कम हुई है। बीते वर्ष 26 अगस्त तक जबलपुर में 43 इंच वर्षा हुई थी। इस बार 26 अगस्त तक 38 इंच बारिश हुई है। शहर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बारिश नहीं हुई । तापमान बढ़ने से उमस बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। यह सिस्टम झारखंड से होते हुए आगे बढ़ेगा। इस कारण जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। बुधवार को बौछार पड़ने या कहीं कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान है।