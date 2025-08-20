rainfall alert : उमस कर रही बेहाल, आज झमाझम के आसार

बुधवार को भी जबलपुर संभाग के जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात व झंझावत की संभावना जताई गई है। नए सिस्टम के सक्रिय होने से 21 और 22 अगस्त को जबलपुर सम्भाग सहित प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से नीन डिग्री अधिक था। रात का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री दर्ज हुआ। यह सामान्य से एक डिग्री अधिक था। हवा में नमी 78 फीसदी दर्ज की गई। रात में 10 मिमी बारिश के साथ सीजन में कुल वर्षा का आंकड़ा 865.2 मिमी (34.06 इंच) पहुंच गया।