RSS को घर-घर पहुंचाने की तैयारी, एक लाख हिन्दू सम्मेलन भी आयोजित होंगे

rashtriya swayamsevak sangh: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बैठक का शुक्रवार को दूसरा दिन है...। मंच पर मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले मौजूद हैं। photo patrika
rashtriya swayamsevak sangh: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिनी बैठक गुरुवार से शुरू हुई। संघ के शताब्दी वर्ष के लक्ष्य एवं घर-घर पहुंचने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का शुभारंभ सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पुष्पार्चन कर किया।
इस अवसर पर दिवंगत विशिष्ट हस्तियों तथा पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कचनार सिटी क्लब में चल रही बैठक संघ के भविष्य की रणनीति और कार्यक्रमों की दिशा तय करेगी। बैठक में संघ के 46 प्रांतों के 407 पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। संघ हिंदुत्व के विस्तार के लिए 1 लाख हिन्दू सम्मेलन आयोजित करेगा।
बैठक की शुरुआत में बीते वर्ष दिवंगत हुए 207 प्रमुख व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि दी गई। इनमें राष्ट्रसेवा सेविका समिति प्रमुख प्रमिला ताई मेढ़े, वरिष्ठ प्रचारक मधुभाई कुलकर्णी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, फिल्म अभिनेता असरानी, विजय मल्होत्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन, पूर्व राज्यपाल एल. गणेशन, गीतकार पीयूष पांडे, फिल्म अभिनेता सतीश शाह और पंकज धीर शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, पहलगाम हमले में मारे गए हिंदू पर्यटकों, एयर इंडिया हादसे के पीड़ितों तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) के शताब्दी वर्ष के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में देश की विभिन्न परिस्थितियों, संगठनात्मक कार्ययोजना, जनसंपर्क अभियान और घर-घर पहुंचने की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। पहले से निर्धारित विषयों के साथ ही देशभर से आए प्रमुख कार्यकर्ताओं और प्रचारकों के प्रश्नों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत देंगे। बैठक के लिए अलग-अलग डोम बनाए गए हैं। मंच पर सिर्फ भागवत और होसबोले बैठे।
बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सभी 6 सह सरकार्यवाह- डॉ. कृष्णगोपाल, मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार और अतुल लिमये सहित अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, सभी 11 क्षेत्रों तथा 46 प्रांतों के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक एवं निमंत्रित 407 कार्यकर्ता उपस्थित हैं।
