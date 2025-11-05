10 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने माना ‘सरकारी कर्मचारी’

MP News: देश की 41 आयुध निर्माणियों के 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का डीम्ड डेपुटेशन रक्षा मंत्रालय ने तीसरी बार ३0 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इसकी अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। ऐसे देखा जाए तो कर्मचारियों को 9 महीने सरकार की तरफ से ही सरकारी कर्मचारी मान लिया गया है।