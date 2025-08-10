सेना से रिटायर्ड जवान जुए में हारा 45 लाख रुपए, ऐसे कमाए थे पैसे

gambling : सेना में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से करीब 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले सेना के रिटायर्ड जवान रांझी निवासी राजेश कुमार राजभर को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे 12 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार राजेश को जुए की लत थी। इसमें रुपए हारने पर उसने बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगना शुरू किया। उसका कहना है कि बेरोजगारों से ऐंठे गए 45 लाख रुपए वह जुए में हार चुका है। हालांकि पुलिस को इसके बयानों पर शक है। पुलिस टीम उसके बैंक अकाउंट की डीटेल्स खंगाल रही है। बता दें कि राजभर मिलट्री अस्पताल जबलपुर से वर्ष 2016 में नायक के पद से रिटायर्ड हुआ था।