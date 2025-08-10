सेना से रिटायर्ड जवान जुए में हारा 45 लाख रुपए, ऐसे कमाए थे पैसे

gambling : सेना में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से करीब 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले सेना के रिटायर्ड जवान रांझी निवासी राजेश कुमार राजभर को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे 12 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार राजेश को जुए की लत थी। इसमें रुपए हारने पर उसने बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगना शुरू किया। उसका कहना है कि बेरोजगारों से ऐंठे गए 45 लाख रुपए वह जुए में हार चुका है। हालांकि पुलिस को इसके बयानों पर शक है। पुलिस टीम उसके बैंक अकाउंट की डीटेल्स खंगाल रही है। बता दें कि राजभर मिलट्री अस्पताल जबलपुर से वर्ष 2016 में नायक के पद से रिटायर्ड हुआ था।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी राजेश बेरोजगारों से अपने दो बैंक अकाउंट के अलावा पत्नी ममता और भाई जतिन के बैंक अकाउंट में भी राशि ट्रांसफर करवाता था। पुलिस ममता और जतिन से भी पूछताछ करेगी।
रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया राजेश ने अरविंद कोल से अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के नाम पर चार लाख 80 हजार और सेना अस्पताल लखनऊ में नौकरी के नाम पर पूजा गुप्ता से 12 लाख 30 हजार रुपए ऐंठे थे। इसके अलावा भगवानदास राय से एक लाख 70 हजार, प्रीति घोष से चार लाख 65 हजार, अशोक कुशवाहा से दस लाख, संजय सेंगर से चार लाख, नीलम सिंह राजपूत से साढ़े तीन लाख, संतोष कोल से तीन लाख 75 हजार, संतोष कुमार से दो लाख 84 हजार और आशीष कोल से दो लाख 30 हजार रुपए लिए थे। पुलिस ने इन सभी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है।