जबलपुर

भेड़ाघाट की खूबसूरत वादियों में सनसनीखेज वारदात, लाल चुन्नी से बंधे मिले कपल के शव

Jabalpur Crime News: मध्यप्रदेश की संस्कारीधानी में सनसनीखेज वारदात, एमपी पुलिस ने शुरू की तलाश, लव एंगल, आत्महत्या या फिर कुछ और....

जबलपुर

Sanjana Kumar

Aug 22, 2025

Jabalpur Crime
Jabalpur Crime

Jabalpur Crime News: मध्य प्रदेश में रौंगटे खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। यहां संस्कारधानी जबलपुर के भेड़ाघाट इलाके में नदी में युवक युवती के शव चुनरी से बंधे मिले हैं। खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने युवक-युवती के शवों की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नदी से बाहर निकलवाया और शवों (Couple Dead Body) को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सनसनीखेज ये मामला उस जबलपुर के भेड़ाघाट के पास गोपालपुर के पास नदी किनारे का है। यहीं से युवक-युवती के शव मिले हैं। दोनों के शव चुनरी से बंधे हुए थे। ग्रामीणों की सूचना पर भेड़ाघाट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिए।

25-30 साल के हैं मृतक, नहीं हो सकी शिनाख्त

पुलिस (MP Police) के मुताबिक दोनों मृतकों की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन उनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में गुमशुदगी की जानकारी भी खंगाली जा रही है।

प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का केस मान रही एमपी पुलिस

भेड़ाघाट थाना (Bhedaghat Thana Area) पुलिस अब मामले की गहन जांच में जुट गई है। ताकि इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिल सके। फिलहाल पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में आत्महत्या के एंगल से देख रही है और इसी दिशा में जांच भी शुरू की है। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद ही कुछ खुलासा हो सकेगा।

Published on:

22 Aug 2025 01:56 pm

भेड़ाघाट की खूबसूरत वादियों में सनसनीखेज वारदात, लाल चुन्नी से बंधे मिले कपल के शव

