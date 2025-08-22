भेड़ाघाट की खूबसूरत वादियों में सनसनीखेज वारदात, लाल चुन्नी से बंधे मिले कपल के शव

Jabalpur Crime News: मध्य प्रदेश में रौंगटे खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। यहां संस्कारधानी जबलपुर के भेड़ाघाट इलाके में नदी में युवक युवती के शव चुनरी से बंधे मिले हैं। खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने युवक-युवती के शवों की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नदी से बाहर निकलवाया और शवों (Couple Dead Body) को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।