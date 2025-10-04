एमपी में चल समारोह के बीच दनादन फायरिंग से मची भगदड़, आपस में भिड़े भाजपाई-कांग्रेसी

Jabalpur News : मध्य प्रदेश के जबलपुर में दशहरा के दिन निकाले गए चल समारोह की खुशियों के बीच लोगों के बीच उस समय दहशत फैल गई, जब अचानक हजारों लोगों की भीड़ के बीच से दनादन गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगीं। शहर के घमापुर थाना इलाके के कांचघर चौक पर आयोजित दशहरा चल समारोह के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोंकझोंक के बाद भिड़ंत हो गई, जिसमें देखते ही देखते फायरिंग तक हो गई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटनाक्रम में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालते हुए कई गिरफ्तारियां करने के साथ साथ मामले को जांच में लिया है।