जबलपुर में हर महीने 2770 लोगों को काट रहे कुत्ते, झुंड हो गए खतरनाक

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे का कहना है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ’’क्रूरता’’ बताना गलत है। इसे लेकर मेनका गांधी व राहुल गांधी की ओर से जारी वक्तव्य को लेकर नाजपांडे ने दोनों को आपत्ति भेजी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों अपने वक्तव्य पर पुनर्विचार करें। संगठन के रजत भार्गव ने बताया कि 11 अगस्त को जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अचानक नहीं हुआ, इसके पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट में भी सभी सार्वजनिक स्थानों से आवारों कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो तीन वर्ष पूर्व ही ऐसा आदेश जारी किया है।