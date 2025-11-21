एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर नहीं हो रहा अमल

MP Highcourt- मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सपाक्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मध्यप्रदेश सरकार की नई प्रमोशन पाॅलिसी को चुनौती दी गई है। शुक्रवार को याचिका पर फिर सुनवाई हुई। कोर्ट में सपाक्स ने अपना पक्ष रखा। उसके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नरेश कौशिक ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है। बिना समुचित आंकड़ों के ही प्रमोशन पॉलिसी लागू की जा रही है। कोर्ट में गुरुवार को भी इस केस पर बहस हुई थी। याचिका पर अब दिसंबर में सुनवाई होगी।