Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

नहीं जा रही ‘वायरल बुखार’ की कमजोरी, ये 3 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट…

MP News: मेडिकल, जिला अस्पताल व अन्य अस्पतालों की मेडिसिन ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज वायरल बुखार के हैं....

जबलपुर

Astha Awasthi

Aug 27, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बुखार, कमजोरी, जोड़ों में दर्द के मरीज अस्पतालों में बढ़ गए हैं। इधर खतरे की बात यह है कि डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया के लक्षण वाले मरीजों के केस भी लगातार सामने आ रहे हैं। गुप्ता नगर बाजनामठ में 35 वर्षीय युवक और गढ़ा बाजार क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक डेंगू से पीड़ित मिला है। इस साल डेंगू पॉजीटिव मरीजों की संख्या 30 हो गई है।

चिकुनगुनिया के 21 व मलेरिया के 9 मरीज मिल चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही ये संख्या कम नजर आ रही है। लेकिन पुरानी बसाहट वाले घमापुर, कांचघर, हनुमानताल, गढ़ा बाजार जैसे सघन इलाके मच्छरजनित बीमारियों के हॉट स्पॉट बन गए हैं।

ये भी पढ़ें

‘लो-स्पीड’ हुआ मानसून, 14 इंच बारिश के बाद ही पूरा होगा कोटा, चेतावनी जारी
जबलपुर
फोटो सोर्स: पत्रिका

वायरल बुखार में नहीं जा रही है कमजोरी

उधर सर्दी-जुकाम, कमर में दर्द के लक्षण के साथ वायरल बुखार से भी लोग पीड़ित हो रहे हैं। मेडिकल, जिला अस्पताल व अन्य अस्पतालों की मेडिसिन ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज वायरल बुखार के हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन मरीजों को ठीक होने में सप्ताहभर से लेकर दस दिन समय लग रहा है। कमजोरी भी बनी रहती है। इसके अलावा टायफाइड, पीलिया और उल्टी-दस्त के मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।

स्क्रीनिंग जारी

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ ही मच्छर, लार्वा के स्पॉट मिलने पर उन्हें नष्ट कराने व पूरे क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव किया है। निगम प्रशासन भी वार्डों में कीटनाशक छिड़काव व फॉगिंग का दावा तो कर रहा है, लेकिन उनकी टीम वार्डों को पूरा कवर नहीं कर पा रही है।

वायरल बुखार, टायफाइड, पीलिया और उल्टी-दस्त पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, मच्छरजनित रोगों से पीड़ित मरीज भी आ रहे हैं। बचाव के लिए देर की रखी ठंडी या बासी खाद्य सामग्री का उपयोग ना करें। पेय जल स्वच्छ हो इसके लिए सावधानी बरतें। बुखार आने पर जांच अवश्यक कराएं।- डॉ. संदीप भगतमेडिसिन विशेषज्ञ, जिला अस्पताल

इन जगहों में फैला

● घमापुर, कांचघर, हनुमानताल, गढ़ा बाजार में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा

● सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीजों की कतार

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / नहीं जा रही ‘वायरल बुखार’ की कमजोरी, ये 3 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.