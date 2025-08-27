नहीं जा रही ‘वायरल बुखार’ की कमजोरी, ये 3 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट…

MP News: मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बुखार, कमजोरी, जोड़ों में दर्द के मरीज अस्पतालों में बढ़ गए हैं। इधर खतरे की बात यह है कि डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया के लक्षण वाले मरीजों के केस भी लगातार सामने आ रहे हैं। गुप्ता नगर बाजनामठ में 35 वर्षीय युवक और गढ़ा बाजार क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक डेंगू से पीड़ित मिला है। इस साल डेंगू पॉजीटिव मरीजों की संख्या 30 हो गई है।