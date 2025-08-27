नहीं जा रही ‘वायरल बुखार’ की कमजोरी, ये 3 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट…

MP News: मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बुखार, कमजोरी, जोड़ों में दर्द के मरीज अस्पतालों में बढ़ गए हैं। इधर खतरे की बात यह है कि डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया के लक्षण वाले मरीजों के केस भी लगातार सामने आ रहे हैं। गुप्ता नगर बाजनामठ में 35 वर्षीय युवक और गढ़ा बाजार क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक डेंगू से पीड़ित मिला है। इस साल डेंगू पॉजीटिव मरीजों की संख्या 30 हो गई है।
चिकुनगुनिया के 21 व मलेरिया के 9 मरीज मिल चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही ये संख्या कम नजर आ रही है। लेकिन पुरानी बसाहट वाले घमापुर, कांचघर, हनुमानताल, गढ़ा बाजार जैसे सघन इलाके मच्छरजनित बीमारियों के हॉट स्पॉट बन गए हैं।
उधर सर्दी-जुकाम, कमर में दर्द के लक्षण के साथ वायरल बुखार से भी लोग पीड़ित हो रहे हैं। मेडिकल, जिला अस्पताल व अन्य अस्पतालों की मेडिसिन ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज वायरल बुखार के हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन मरीजों को ठीक होने में सप्ताहभर से लेकर दस दिन समय लग रहा है। कमजोरी भी बनी रहती है। इसके अलावा टायफाइड, पीलिया और उल्टी-दस्त के मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ ही मच्छर, लार्वा के स्पॉट मिलने पर उन्हें नष्ट कराने व पूरे क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव किया है। निगम प्रशासन भी वार्डों में कीटनाशक छिड़काव व फॉगिंग का दावा तो कर रहा है, लेकिन उनकी टीम वार्डों को पूरा कवर नहीं कर पा रही है।
वायरल बुखार, टायफाइड, पीलिया और उल्टी-दस्त पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, मच्छरजनित रोगों से पीड़ित मरीज भी आ रहे हैं। बचाव के लिए देर की रखी ठंडी या बासी खाद्य सामग्री का उपयोग ना करें। पेय जल स्वच्छ हो इसके लिए सावधानी बरतें। बुखार आने पर जांच अवश्यक कराएं।- डॉ. संदीप भगतमेडिसिन विशेषज्ञ, जिला अस्पताल
● घमापुर, कांचघर, हनुमानताल, गढ़ा बाजार में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा
● सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीजों की कतार