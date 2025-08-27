Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

विदेशी कॉलर आईडी पहनेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगली हाथी, होंगे आजाद

MP News: एक्सपर्ट्स कमेटी के चेयरमैन ने हाई कोर्ट को दी जानकारी, 15 दिन में आजाद कर दिए जाएंगे नेशनल टाइगर रिजर्व के जंगली हाथी, ट्रैकिंग के लिए पहनाई जाएगी विदेशी कॉलर आईडी...

जबलपुर

Sanjana Kumar

Aug 27, 2025

Wild Elephant in Kanha Tiger Reserve
(photo: kanha national park madhya preadesh India)

MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court)को एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन ने अवगत कराया कि कान्हा टाइगर रिजर्व में रखे गए जंगली हाथी को 15 दिन में छोड़ दिया जाएगा। विदेश से मंगाई गई कॉलर आइडी पहनाई जाएगी। ताकि उसकी ट्रैकिंग की जा सके। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने उक्त जानकारी को रिकार्ड पर ले लिया। साथ ही शहडोल से पकड़कर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाए गए हाथी की मौत को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन को फटकार लगाई। याचिका रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने दायर की थी।

कोर्ट ने मांगा 30 साल का पूरा विवरण

एमपी कोर्ट ने निर्देश दिया कि जंगली हाथियों को पकड़ने की प्रक्रिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट का पालन किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को नियत की गई। जंगली हाथियों को पकड़ने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि पिछले 30 वर्षों में पकड़े गए हाथियों का पूरा विवरण पेश किया जाए। सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2017 से अब तक 10 जंगली हाथियों को पकड़ा गया है। जिसमें से दो हाथियों को विदेश से मंगवाई गई कालर आइडी पहनाकर छोड़ दिया।

27 Aug 2025 11:42 am

विदेशी कॉलर आईडी पहनेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगली हाथी, होंगे आजाद

