जबलपुर में बड़े भाई और भाभी की चाकू मारकर हत्या, छोटा भाई फरार, प्रॉपर्टी का विवाद था

property dispute: जबलपुर में शुक्रवार को सुबह छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी की हत्या कर दी। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। हत्या की खबर सुन क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
शहर के घमापुर थाना क्षेत्र सुबह 11 से 12 बजे के बीच यह वारदात हुई। बल्दी कोरी दफाई क्षेत्र में संजय चौधरी (45) और उनकी पत्नी बबीता चौधरी (40) रहते हैं। बगल में ही छोटा भाई बबलू चौधरी भी रहता है। पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी की किसी बात को लेकर परिवार में अनबन चल रही थी।
शुक्रवार को भी सुबह छोटे भाई का बड़े भाई और भाभी के साथ विवाद हुआ था। अचानक छोटे भाई बबलू ने चाकू निकाल लिया और भाई और भाभी पर टूट पड़ा। चाकू से वार होने पर बड़ा भाई घर से निकलकर अपने मोहल्ले की गलियों में भागा, पीछे-पीछे छोटा भाई बबलू चाकू से हमला करते जा रहा था। बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने दोनों पर ताबड़तोड़ इतने वार किए कि बड़े भाई और भाभी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
घमापुर थाना प्रभारी प्रतिक्षा मार्को ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चौधरी परिवार में मातम पसर गया, रिश्तेदारों का भी रो-रोकर बुरा हाल है। अचानक हुई इस घटना से सभी सहम गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।
पुलिस ने बताया कि दोनों ही भाई अपने पैतृक मकान में रहते हैं। दोनों के हिस्से अलग-अलग हैं। इसी मकान में उनके दादा रामलाल की जमीन भी है। इस जमीन प संजय ने मकान बनवा लिया था। बबलू ने इस जमीन पर अपना हक मांगना शुरू कर दिया तो संजय और भाभी बबीता ने विवाद किया। इस पर आरोपी बबलू का कहना है कि दादा की जमीन पर उसका भी हक है।करीब एक माह से इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। इसे लेकर कई बार लड़ाई भी हुई। आस-पड़ोस के लोगों ने हमेशा समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया। शुक्रवार को भी जब विवाद हुआ तो किसी की समझाइश काम नहीं आई और दोहरा हत्याकांड हो गया।
