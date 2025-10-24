जबलपुर में बड़े भाई और भाभी की चाकू मारकर हत्या, छोटा भाई फरार, प्रॉपर्टी का विवाद था

पुलिस ने बताया कि दोनों ही भाई अपने पैतृक मकान में रहते हैं। दोनों के हिस्से अलग-अलग हैं। इसी मकान में उनके दादा रामलाल की जमीन भी है। इस जमीन प संजय ने मकान बनवा लिया था। बबलू ने इस जमीन पर अपना हक मांगना शुरू कर दिया तो संजय और भाभी बबीता ने विवाद किया। इस पर आरोपी बबलू का कहना है कि दादा की जमीन पर उसका भी हक है।करीब एक माह से इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। इसे लेकर कई बार लड़ाई भी हुई। आस-पड़ोस के लोगों ने हमेशा समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया। शुक्रवार को भी जब विवाद हुआ तो किसी की समझाइश काम नहीं आई और दोहरा हत्याकांड हो गया।