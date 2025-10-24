Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर में बड़े भाई और भाभी की चाकू मारकर हत्या, छोटा भाई फरार, प्रॉपर्टी का विवाद था

property dispute: जबलपुर में शुक्रवार को सुबह छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी की हत्या कर दी। हत्या के पीछे प्रापर्टी विवाद बताया जा रहा है।

2 min read

जबलपुर

image

Manish Geete

Oct 24, 2025

jabalpur news

jabalpur news

property dispute: जबलपुर में शुक्रवार को सुबह छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी की हत्या कर दी। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। हत्या की खबर सुन क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

शहर के घमापुर थाना क्षेत्र सुबह 11 से 12 बजे के बीच यह वारदात हुई। बल्दी कोरी दफाई क्षेत्र में संजय चौधरी (45) और उनकी पत्नी बबीता चौधरी (40) रहते हैं। बगल में ही छोटा भाई बबलू चौधरी भी रहता है। पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी की किसी बात को लेकर परिवार में अनबन चल रही थी।

शुक्रवार को भी सुबह छोटे भाई का बड़े भाई और भाभी के साथ विवाद हुआ था। अचानक छोटे भाई बबलू ने चाकू निकाल लिया और भाई और भाभी पर टूट पड़ा। चाकू से वार होने पर बड़ा भाई घर से निकलकर अपने मोहल्ले की गलियों में भागा, पीछे-पीछे छोटा भाई बबलू चाकू से हमला करते जा रहा था। बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने दोनों पर ताबड़तोड़ इतने वार किए कि बड़े भाई और भाभी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

घमापुर थाना प्रभारी प्रतिक्षा मार्को ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चौधरी परिवार में मातम पसर गया, रिश्तेदारों का भी रो-रोकर बुरा हाल है। अचानक हुई इस घटना से सभी सहम गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

पुलिस ने बताया कि दोनों ही भाई अपने पैतृक मकान में रहते हैं। दोनों के हिस्से अलग-अलग हैं। इसी मकान में उनके दादा रामलाल की जमीन भी है। इस जमीन प संजय ने मकान बनवा लिया था। बबलू ने इस जमीन पर अपना हक मांगना शुरू कर दिया तो संजय और भाभी बबीता ने विवाद किया। इस पर आरोपी बबलू का कहना है कि दादा की जमीन पर उसका भी हक है।करीब एक माह से इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। इसे लेकर कई बार लड़ाई भी हुई। आस-पड़ोस के लोगों ने हमेशा समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया। शुक्रवार को भी जब विवाद हुआ तो किसी की समझाइश काम नहीं आई और दोहरा हत्याकांड हो गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 03:07 pm

Published on:

24 Oct 2025 02:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में बड़े भाई और भाभी की चाकू मारकर हत्या, छोटा भाई फरार, प्रॉपर्टी का विवाद था

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बनेगा स्मारक… 120 परिवारों को किया जाएगा शिफ्ट, मिलेंगे नए आवास

(सोर्स: सोशल मीडिया)
जबलपुर

एमपी में ई-अटेंडेंस को कर्मचारियों की चुनौती, सामने आया बड़ा अपडेट

Employees challenge e-attendance in MP High Court
जबलपुर

मोबाइल की तरह वाहनों के नंबर करा सकेंगे पोर्ट

जबलपुर

सावधान! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अकाउंट बंद कराने की धमकी देकर 50 लाख ठगे

jabalpur news
जबलपुर

Minor Rape : जबलपुर में 4 साल की बच्ची से 13 साल के बच्चे ने किया दुष्कर्म

Minor Rape
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.