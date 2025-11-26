CG Naxal Surrender: 28 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 89 लाख का था इनाम, इधर सोनू को धमकी

पहले यह सरेंडर बुधवार को होना था लेकिन इसे अचानक मंगलवार को ही शेड्यूल किया गया। माना जा रहा है कि बुधवार को भी बस्तर के किसी जिले में सरेंडर हो सकता है। बीते दो दिन में ही सुकमा और नारायणपुर के सरेंडर आंकड़े 43 तक पहुंच चुके हैं। बस्तर में नक्सलवाद अब खत्म होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नारायणपुर में सरेंडर करने वालों में 19 महिला और 9 पुरुष हैं।