CG News: नक्सल क्षेत्र में विकास की राह… 311 नई सड़कों का बिछ रहा जाल, ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

CG News: बस्तर संभाग में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार काम कर रहा है। आरसीपीएलडब्ल्यूई योजना के तहत अब तक अंदरूनी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 311 नई सड़कों और 14 पुल का निर्माण मार्च 2026 किया जाना है। जिसमें अब तक 87 सड़को और 9 पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। वहीं पर 236 सड़क और 5 पुल का का निर्माण प्रगति पर है। अंदरूनी गांवों तक पहुँची सड़क और पुल की सौगात मिलने से गांवों में विकास पहुँचेगा। बच्चों की पढ़ाई और किसानों की खेती, व्यापार को भी नई दिशा मिलेगी।