Bolero accident: ट्रक की तेज रफ्तार देख 4 युवकों से भरी बोलेरो पलटी, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सामरी पाठ क्षेत्र अंतर्गत 2 सितंबर की देर रात बोलेरो पलटने से उसमें सवार एक युवक की दबकर मौत (Bolero accident) हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल हादसा तेज रफ्तार में सामने से आ रहे ट्रक से बचने के चक्कर में हुआ। ट्रक में बॉक्साइट लोड था।