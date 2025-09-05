Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Bolero accident: ट्रक की तेज रफ्तार देख 4 युवकों से भरी बोलेरो पलटी, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर

Bolero accident: ट्रक से बचने के चक्कर में हुआ हादसा, गंभीर रूप से घायल युवकों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर किया गया रेफर

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 05, 2025

Bolero accident
Accidental bolero (Photo- Patrika)

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सामरी पाठ क्षेत्र अंतर्गत 2 सितंबर की देर रात बोलेरो पलटने से उसमें सवार एक युवक की दबकर मौत (Bolero accident) हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल हादसा तेज रफ्तार में सामने से आ रहे ट्रक से बचने के चक्कर में हुआ। ट्रक में बॉक्साइट लोड था।

ग्राम घूटराडीह निवासी अंकुश बुनकर 18 वर्ष ग्राम पंचायत जमीरापाठ के ग्राम डंभाटोली स्थित अपने ससुराल में करमा त्योहार में शामिल होने आया था। मंगलवार की रात करीब 11 बजे डीजे संचालक को छोडऩे के लिए वह अपने साथियों के साथ बोलेरो (Bolero accident) वाहन क्रमांक सीजी 15 डीए 8722 में सवार हुआ।

वाहन को साथी अर्जुन बुनकर चला रहा था। बोलेरो कुसमी-सामरी मुख्य मार्ग पर कटई पतरा बस्ती में पुलिया के पास पहुंची ही थी कि सामने बॉक्साइट लोड ट्रक अचानक सामने आ गया। ट्रक चालक ने हेडलाइट डिपर का भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे में ट्रक से बचने के प्रयास में बोलेरो अनियंत्रित होकर सडक़ पर पलट (Bolero accident) गई।

ये भी पढ़ें

Girl molesting in gym: बर्खास्त आरक्षक ने जिम में युवती से की छेड़छाड़, बोली- अश्लील तरीके से करता रहता है अंग प्रदर्शन
अंबिकापुर
Girl molesting in gym
Young man dead body (Photo- Patrika)

हादसे में अंकुश बुनकर वाहन के नीचे दब गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे और अन्य घायलों को कुसमी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान अंकुश की मौत (Bolero accident) हो गई।

Bolero accident: घायलों को किया गया रेफर

दुर्घटना में चालक अर्जुन बुनकर, बिंदेश्वर बुनकर और धर्मेंद्र बुनकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे (Bolero accident) के बाद सडक़ कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। इधर कुसमी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

ये भी पढ़ें

Blind murder case solved: एमपी के युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या की गुत्थी सुलझी, चाकू से हमला कर दबा दिया था गला, कत्ल की वजह बनी 15 लाख
बलरामपुर
Blind murder case solved

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Bolero accident: ट्रक की तेज रफ्तार देख 4 युवकों से भरी बोलेरो पलटी, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट