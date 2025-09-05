Bolero accident: ट्रक की तेज रफ्तार देख 4 युवकों से भरी बोलेरो पलटी, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सामरी पाठ क्षेत्र अंतर्गत 2 सितंबर की देर रात बोलेरो पलटने से उसमें सवार एक युवक की दबकर मौत (Bolero accident) हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल हादसा तेज रफ्तार में सामने से आ रहे ट्रक से बचने के चक्कर में हुआ। ट्रक में बॉक्साइट लोड था।
ग्राम घूटराडीह निवासी अंकुश बुनकर 18 वर्ष ग्राम पंचायत जमीरापाठ के ग्राम डंभाटोली स्थित अपने ससुराल में करमा त्योहार में शामिल होने आया था। मंगलवार की रात करीब 11 बजे डीजे संचालक को छोडऩे के लिए वह अपने साथियों के साथ बोलेरो (Bolero accident) वाहन क्रमांक सीजी 15 डीए 8722 में सवार हुआ।
वाहन को साथी अर्जुन बुनकर चला रहा था। बोलेरो कुसमी-सामरी मुख्य मार्ग पर कटई पतरा बस्ती में पुलिया के पास पहुंची ही थी कि सामने बॉक्साइट लोड ट्रक अचानक सामने आ गया। ट्रक चालक ने हेडलाइट डिपर का भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे में ट्रक से बचने के प्रयास में बोलेरो अनियंत्रित होकर सडक़ पर पलट (Bolero accident) गई।
हादसे में अंकुश बुनकर वाहन के नीचे दब गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे और अन्य घायलों को कुसमी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान अंकुश की मौत (Bolero accident) हो गई।
दुर्घटना में चालक अर्जुन बुनकर, बिंदेश्वर बुनकर और धर्मेंद्र बुनकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे (Bolero accident) के बाद सडक़ कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। इधर कुसमी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।