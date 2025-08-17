79th Independence Day: लालबाग में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लास… केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण

79th Independence Day: बस्तर जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम जारी संदेश का वाचन किया गया। उन्होंने परंपरा के अनुसार शहीद परिवारों और भूतपूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की।