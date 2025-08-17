Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

79th Independence Day: लालबाग में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लास… केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण

79th Independence Day: परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक संगम राम और परेड टू आईसी निरीक्षक गणेश राम यादव के नेतृत्व में 15 प्लाटूनों ने बैंड की धुन पर आकर्षक मार्च पास्ट किया।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 17, 2025

लालबाग में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लास (Photo source- Patrika)
लालबाग में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लास (Photo source- Patrika)

79th Independence Day: बस्तर जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम जारी संदेश का वाचन किया गया। उन्होंने परंपरा के अनुसार शहीद परिवारों और भूतपूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की।

79th Independence Day: जिला पुलिस बल महिला को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ…

परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक संगम राम और परेड टू आईसी निरीक्षक गणेश राम यादव के नेतृत्व में 15 प्लाटूनों ने बैंड की धुन पर आकर्षक मार्च पास्ट किया। शस्त्र रहित मार्चपास्ट में वन विद्यालय जगदलपुर को प्रथम, एनसीसी 9वीं कंपनी सेजेस धरमपुरा की प्लाटून को द्वितीय पुरस्कार, तथा एनसीसी 10वीं कंपनी जगतू माहरा हायर सेकण्डरी स्कूल जगदलपुर की प्लाटून को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

शस्त्र सहित मार्चपास्ट में सीआरपीएफ 80वीं बटालियन जगदलपुर को प्रथम, सीआरपीएफ की सेड़वा स्थित 241 बस्तरिया बटालियन महिला की प्लाटून को द्वितीय स्थान और जिला पुलिस बल महिला को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों से भेंटकर मुख्य अतिथि द्वारा शाल-श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

तितिरगांव स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुति में अव्वल

79th Independence Day: कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यायाम का प्रदर्शन किया। जिसमें हायर सेकेण्डरी स्कूल तितिरगांव के बच्चों की प्रस्तुति को सराहते हुए प्रथम पुरस्कार, विद्या ज्योति स्कूल की प्रस्तुति को द्वितीय पुरस्कार और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल कंगोली की प्रस्तुति को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

Published on:

17 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / 79th Independence Day: लालबाग में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लास… केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण

