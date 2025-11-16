नक्सल संगठन को बड़ा झटका! तेलंगाना में नक्सली लीडर समेत 8 का आत्मसमर्पण, हिंसा का रास्ता छोड़ा, समाज की ओर लौटे(photo-patrika)
CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में तेलंगाना में नक्सली लीडर आजाद समेत अन्य 8 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। नक्सली आजाद तेलंगाना स्टेट कमेटी का लीडर है। वह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों राज्यों में सक्रिय था। उस पर 40 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पण करने वालों में बड़ा नाम कोय्यादी संबय्या उर्फ आजाद का ही है।
आजाद के अलावा, अब्बास नारायण उर्फ रमेश जो तकनीकी टीम का प्रभारी था इसने भी सरेंडर किया है। रमेश रामागुंडम इलाके में लंबे समय से सक्रिय था। बीते 1 महीने पहले पोलित ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति समेत सीसीएम रूपेश ने सरेंडर किया है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इनके साथ कुल 283 नक्सलियों ने एकसाथ हथियार डाले हैं।
बीजापुर. बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पूतकेल गांव में शुक्रवार देर रात तीन हमलावरों ने 60 वर्षीय धर्मा सोयम को घर में घुसकर टंगिए से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इसे नक्सलियों की करतूत मानकर जांच कर रही है। वारदात उस वक्त हुई जब धर्मा घर में सो रहा था। पत्नी के सामने ही ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के दौरान धर्मा की पत्नी ने विरोध भी किया, लेकिन हमलावरों ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया और बेरहमी से हमला जारी रखा।
