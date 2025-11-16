नक्सल संगठन को बड़ा झटका! तेलंगाना में नक्सली लीडर समेत 8 का आत्मसमर्पण, हिंसा का रास्ता छोड़ा, समाज की ओर लौटे

बीजापुर. बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पूतकेल गांव में शुक्रवार देर रात तीन हमलावरों ने 60 वर्षीय धर्मा सोयम को घर में घुसकर टंगिए से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इसे नक्सलियों की करतूत मानकर जांच कर रही है। वारदात उस वक्त हुई जब धर्मा घर में सो रहा था। पत्नी के सामने ही ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के दौरान धर्मा की पत्नी ने विरोध भी किया, लेकिन हमलावरों ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया और बेरहमी से हमला जारी रखा।