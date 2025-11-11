Bijapur Encounter: बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता! सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Bijapur Encounter: बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ स्थल से 6 नक्सलियों के शव के साथ ऑटोमैटिक हथियार, इंसास रायफल, स्टेनगन, .303 रायफल, विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद किया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।