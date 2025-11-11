Bijapur Encounter: बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता! सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

नेशनल पार्क मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर (photo source- Patrika)
Bijapur Encounter: बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ स्थल से 6 नक्सलियों के शव के साथ ऑटोमैटिक हथियार, इंसास रायफल, स्टेनगन, .303 रायफल, विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद किया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी. ने जानकारी दी कि आज के अभियान के दौरान 6 कुख्यात नक्सली कैडर मारे गए हैं। (Chhattisgarh Naxal news) यह सफलता ऐसे समय में मिली है, जब नक्सली संगठन नेतृत्वविहीन, दिशाहीन और मनोबलहीन स्थिति में अपने कुछ बचे हुए ठिकानों में सिमटकर रह गया है।
उन्होंने आगे बताया कि डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ और सीएफ पुलिस बल की अतिरिक्त टीमें आसपास के क्षेत्रों में भेजी गई हैं, ताकि अन्य फरार नक्सली कैडरों की घेराबंदी की जा सके। वहीं ऑपरेशन अब अभी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती। (Bijapur Naxal attack) अभियान पूरा होने के बाद ही रिपोर्ट दी जाएगी।
मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि माओवादियों की गतिविधि को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग