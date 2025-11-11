Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

Bijapur Encounter: बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता! सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Bijapur Encounter: बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नेशनल पार्क क्षेत्र में मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए। मौके से भारी हथियार और विस्फोटक जब्त।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 11, 2025

नेशनल पार्क मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर (photo source- Patrika)

नेशनल पार्क मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर (photo source- Patrika)

Bijapur Encounter: बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ स्थल से 6 नक्सलियों के शव के साथ ऑटोमैटिक हथियार, इंसास रायफल, स्टेनगन, .303 रायफल, विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद किया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

Bijapur Encounter: संयुक्त टीम का सर्च ऑपरेशन

बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी. ने जानकारी दी कि आज के अभियान के दौरान 6 कुख्यात नक्सली कैडर मारे गए हैं। (Chhattisgarh Naxal news) यह सफलता ऐसे समय में मिली है, जब नक्सली संगठन नेतृत्वविहीन, दिशाहीन और मनोबलहीन स्थिति में अपने कुछ बचे हुए ठिकानों में सिमटकर रह गया है।

उन्होंने आगे बताया कि डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ और सीएफ पुलिस बल की अतिरिक्त टीमें आसपास के क्षेत्रों में भेजी गई हैं, ताकि अन्य फरार नक्सली कैडरों की घेराबंदी की जा सके। वहीं ऑपरेशन अब अभी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती। (Bijapur Naxal attack) अभियान पूरा होने के बाद ही रिपोर्ट दी जाएगी।

Bijapur Encounter: इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई

मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि माओवादियों की गतिविधि को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें

गरियाबंद मुठभेड़ में सामान छोड़कर भागे नक्सली, पुलिस ने की अपील, कहा- हिंसा छोड़ें, मुख्यधारा से जुड़ें…
गरियाबंद
गरियाबंद मुठभेड़ में सामान छोड़कर भागे नक्सली, पुलिस ने की अपील(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 06:45 pm

Published on:

11 Nov 2025 06:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Bijapur Encounter: बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता! सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हथियार छोड़ो, सरकार लाल कालीन बिछाकर करेगी स्वागत… गृहमंत्री ने नक्सलियों से की मुख्यधारा में लौटने की अपील

बस्तर में शांति, सुरक्षा की अपील (photo source- Patrika)
बीजापुर

बीजापुर में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में कई टॉप लीडर ढेर, इलाके में फैली दहशत

बीजापुर में बड़ा एनकाउंटर (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया…

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया...(photo-patrika)
बीजापुर

Bijapur Encounter: फिर दहला बस्तर… मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, चल रही ताबड़तोड़ फायरिंग

बीजापुर में बड़ी मुठभेड़ (photo source- Patrika)
बीजापुर

सलवा जुडूम के बाद अब जमीन पर संकट, विस्थापितों की पुश्तैनी संपत्ति पर उद्योगपतियों का कब्जा

सलवा जुडूम के बाद अब जमीन पर संकट (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.