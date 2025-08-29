बाढ़ से गांव में सबसे बड़ी त्रासदी! भूख से बिलख रहे ग्रामीण, बोले- राशन कुछ को मिला तो कइयों को नहीं

ग्रामीणों ने पत्रिका को बताया कि बुधवार को जब गांव में पानी पूरी तरह से उतरा तो सांसद और जिला प्रशासन के अफसर गांव पहुंचे। वे अपने साथ कुछ राशन व अन्य सामान लाए थे। गांव के सरपंच से कहा गया कि सभी में इसे बांट दे लेकिन यह कहने के बाद राहत से संबंधित कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई। गांव तक फिर अगले दिन कोई प्रशासनिक अफसर नहीं आया। किसी ने यह नहीं देखा कि सभी को राशन मिला है या नहीं।