Bastar Heritage: आभूषणों में छिपा है संस्कृति का गौरव, बस्तर की विरासत को देखने पहुंच रहे विदेशी पर्यटक भी

स्वरोजगार में सहायक: गुड़ियापदर में सुकमा से विस्थापित गोंड समुदाय के आदिवासियों के बीच इस कला को सहेजना, परंपरा से जोड़ना और युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जगाने का कार्य किया जा रहा है। सूरूज ट्रस्ट की यह पहल न सिर्फ संस्कृति को जीवित रख रही है, बल्कि बस्तर को अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ युवाओं को स्वरोजगार में भी सहायक साबित होगा है।