Bastar News: बस्तर अब नेशनल ग्रिड से जुड़ा, PM मोदी की सौगात से केंद्र से मिलेगी सीधी बिजली आपूर्ति…

बस्तर अब नेशनल ग्रिड से जुड़ा(photo-patrika)
Bastar News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में बस्तर अंचल को अब बार-बार होने वाले पावर कट और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या से राहत मिलने जा रही है। राज्योत्सव के अवसर पर रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को परचनपाल विद्युत उपकेंद्र को नेशनल ग्रिड से जोड़ने की औपचारिक घोषणा की थी।
बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों को देशभर के बिजली उत्पादन केंद्रों से इससे सीधी विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। इससे न केवल वोल्टेज स्थिर रहेगा बल्कि दूरस्थ इलाकों तक सुचारु रूप से बिजली पहुंचाने में भी आसानी होगी। नेशनल ग्रिड से जोड़ने के बाद परचनपाल उपकेन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी पॉवर ग्रिड को दे दी गई है।
परचनपाल उपकेंद्र को 400/ 220 केवी की क्षमता के साथ स्थापित किया गया है। इसमें 400 केवी की दो इनकमिंग लाइनें और 220 केवी की चार आउटगोइंग लाइनें शामिल हैं, जिनसे अलग-अलग क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति दी जाएगी। यहां से वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हुए गांवों तक स्थिर बिजली पहुंचाई जाएगी।
परचनपाल उपकेंद्र को एनटीपीसी, एनएचपीसी और कोल-बेस्ड और न्यूक्लियर-बेस्ड पॉवर प्लांट्स से जोड़ा गया है। इससे बिजली की क्रेडिट-डेबिट व्यवस्था भी संभव होगी, यानी जरूरत के मुताबिक राज्य अन्य राज्यों से बिजली ले या दे सकेगा।
परचनपाल उपकेंद्र का निर्माण कार्य जून माह में पूरा हो गया था और इसके उद्घाटन के लिए राज्योत्सव का इंतजार किया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण के साथ ही यह उपकेंद्र पूरी तरह संचालित हो गया है। इस परियोजना के शुरू होने से बस्तर संभाग के उपभोक्ताओं को अब स्थिर वोल्टेज और बिना रुकावट बिजली की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे औद्योगिक विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण को भी नई गति मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग