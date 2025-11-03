Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Bastar News: बस्तर अब नेशनल ग्रिड से जुड़ा, PM मोदी की सौगात से केंद्र से मिलेगी सीधी बिजली आपूर्ति…

Bastar News: जगदलपुर जिले में बस्तर अंचल को अब बार-बार होने वाले पावर कट और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या से राहत मिलने जा रही है।

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 03, 2025

बस्तर अब नेशनल ग्रिड से जुड़ा(photo-patrika)

बस्तर अब नेशनल ग्रिड से जुड़ा(photo-patrika)

Bastar News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में बस्तर अंचल को अब बार-बार होने वाले पावर कट और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या से राहत मिलने जा रही है। राज्योत्सव के अवसर पर रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को परचनपाल विद्युत उपकेंद्र को नेशनल ग्रिड से जोड़ने की औपचारिक घोषणा की थी।

बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों को देशभर के बिजली उत्पादन केंद्रों से इससे सीधी विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। इससे न केवल वोल्टेज स्थिर रहेगा बल्कि दूरस्थ इलाकों तक सुचारु रूप से बिजली पहुंचाने में भी आसानी होगी। नेशनल ग्रिड से जोड़ने के बाद परचनपाल उपकेन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी पॉवर ग्रिड को दे दी गई है।

Bastar News: नेशनल ग्रिड से जुड़ा बस्तर, केंद्र से सीधी विद्युत आपूर्ति

परचनपाल उपकेंद्र को 400/ 220 केवी की क्षमता के साथ स्थापित किया गया है। इसमें 400 केवी की दो इनकमिंग लाइनें और 220 केवी की चार आउटगोइंग लाइनें शामिल हैं, जिनसे अलग-अलग क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति दी जाएगी। यहां से वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हुए गांवों तक स्थिर बिजली पहुंचाई जाएगी।

परचनपाल उपकेंद्र को एनटीपीसी, एनएचपीसी और कोल-बेस्ड और न्यूक्लियर-बेस्ड पॉवर प्लांट्स से जोड़ा गया है। इससे बिजली की क्रेडिट-डेबिट व्यवस्था भी संभव होगी, यानी जरूरत के मुताबिक राज्य अन्य राज्यों से बिजली ले या दे सकेगा।

जून में पूरा हुआ था निर्माण कार्य

परचनपाल उपकेंद्र का निर्माण कार्य जून माह में पूरा हो गया था और इसके उद्घाटन के लिए राज्योत्सव का इंतजार किया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण के साथ ही यह उपकेंद्र पूरी तरह संचालित हो गया है। इस परियोजना के शुरू होने से बस्तर संभाग के उपभोक्ताओं को अब स्थिर वोल्टेज और बिना रुकावट बिजली की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे औद्योगिक विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण को भी नई गति मिलेगी।

03 Nov 2025 09:21 am

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक… जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत..

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक... जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत बस्तरिया (photo-patrika)
Patrika Special News

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक की खिलाड़ी ललिता घायल, इलाज के लिए परिवार ने गिरवी रख दिया सोना

Bastar Olympics 2025 (photo source- Patrika)
जगदलपुर

सरकार की पहल से महतारियों को बड़ी सौगात, महीनेभर के अंदर ही 35 हजार के खाते में पहुंची राशि

Mahatari Vandana Yojana (photo source- Patrika)
जगदलपुर

जगदलपुर की काव्या सोनी ने जीता ‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’, क्राउन और ट्रॉफी से सम्मानित

‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’ (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस…

पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस...(photo-patrika)
जगदलपुर
