Bastar News: बस्तर अब नेशनल ग्रिड से जुड़ा, PM मोदी की सौगात से केंद्र से मिलेगी सीधी बिजली आपूर्ति…

परचनपाल उपकेंद्र का निर्माण कार्य जून माह में पूरा हो गया था और इसके उद्घाटन के लिए राज्योत्सव का इंतजार किया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण के साथ ही यह उपकेंद्र पूरी तरह संचालित हो गया है। इस परियोजना के शुरू होने से बस्तर संभाग के उपभोक्ताओं को अब स्थिर वोल्टेज और बिना रुकावट बिजली की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे औद्योगिक विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण को भी नई गति मिलेगी।