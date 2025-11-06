Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

पत्रिका की खबर का असर! घायल खिलाड़ी को मिली राहत, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर लौटाई गई इलाज की राशि

Bastar Olympics Accident: बस्तर ओलंपिक के दौरान घायल हुई खिलाड़ी को बड़ी राहत मिली। पत्रिका की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सीएमएचओ ने इलाज में जमा 6,800 रुपए वापस करवाए।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 06, 2025

पत्रिका की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री का दखल (photo source- Patrika)

पत्रिका की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री का दखल (photo source- Patrika)

Bastar Olympics Accident: बस्तर ओलंपिक के दौरान लंबी कूद स्पर्धा में पैर में फ्रैक्चर का दर्द झेल रही ललिता मौर्य को पत्रिका के खबर प्रकाशित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल के विशेष निर्देश से बड़ी राहत मिली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. संजय बसाक ने एमपीएम अस्पताल पहुंचकर ललिता से मुलाकात की और आयुष्मान कार्ड सक्रिय करवाकर इलाज में जमा की गई 6,800 रुपये की राशि तत्काल लौटा दी। इधर, मुरिया समाज ने परिवार के लिए 35 हजार रुपये की सहायता राशि जमा की, जिससे सोना गिरवी रखकर इलाज करवाने वाले परिवार को राहत की सांस मिली।

Bastar Olympics Accident: आयुष्मान से अब होगा आगे का इलाज

स्वास्थ्य मंत्री के विशेष सहायक के निर्देश पर डॉ. बसाक ने आयुष्मान कार्ड जिला नोडल अधिकारी पृथ्वी साहू के साथ एमपीएम प्रबंधन से बात की। ललिता, पिता महेश मौर्य निवासी तेली मारेगा (मास्टर पारा), को विकास खंड स्तरीय स्पर्धा के दौरान चोट लगी थी। परिवार ने मेकाज से एमपीएम लाकर विशेष इलाज करवाया, लेकिन कैश जमा करना पड़ा।

डॉ. बसाक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के के यहां से निर्देश मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। आयुष्मान कार्ड से पूरा इलाज होगा, परिवार को कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन ने सहमति देते हुए शेष खर्च भी योजना से कवर करने का वादा किया।

मुरिया समाज का साथ… सोना छुड़वाएंगे, बेटी का भविष्य संवारेंग, उपचार बेहतर हो यह देखेंगे

Bastar Olympics Accident: मुरिया समाज के सदस्यों ने ललिता के घर पहुंचकर 32 हजार रुपये की सहायता दी। ललिता की मां ने भावुक होकर कहा कि इलाज के लिए सोना गिरवी रखा था, अब समाज के सहयोग से छुड़वाएंगे। बेटी पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी कर रही थी, अब सब ठीक होगा। समाज प्रतिनिधि ने बताया कि ललिता हमारी बेटी है। हम उसके सपनों को पूरा करने में हर संभव मदद करेंगे।

ये भी पढ़ें

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक की खिलाड़ी ललिता घायल, इलाज के लिए परिवार ने गिरवी रख दिया सोना
जगदलपुर
Bastar Olympics 2025 (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / पत्रिका की खबर का असर! घायल खिलाड़ी को मिली राहत, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर लौटाई गई इलाज की राशि

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Paddy Purchase 2025: बाहर से धान लाने वालों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टरों ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

धान खरीदी की तैयारी तेज (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर की उड़ान ठप, रायपुर-विशाखापट्टनम और ओडिशा रूट पर अटकी मांग, 2 साल से जनप्रतिनिधियों की चुप्पी

रायपुर, विशाखापट्टनम और ओडिशा की मांग अटकी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर में टूटा 30 साल का बारिश रिकॉर्ड, इन जिलों में हुई सबसे ज्यादा बरसात, जानें IMD अपडेट

बस्तर में 30 साल का बारिश रिकॉर्ड टूटा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर में पहली बार IPL की तर्ज पर होगी वेटरन प्रीमियर लीग, ऑनलाइन आवेदन शुरू

बस्तर में क्रिकेट का नया रोमांच (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Naxalite News: बस्तर से उठी शांति की आवाज! आंध्र-तेलंगाना के 30 नक्सलियों ने कहा– अब जुड़ेंगे मुख्यधारा से

आंध्र-तेलंगाना के 30 नक्सल पीड़ितों की पुकार (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.