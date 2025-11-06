पत्रिका की खबर का असर! घायल खिलाड़ी को मिली राहत, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर लौटाई गई इलाज की राशि

पत्रिका की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री का दखल (photo source- Patrika)
Bastar Olympics Accident: बस्तर ओलंपिक के दौरान लंबी कूद स्पर्धा में पैर में फ्रैक्चर का दर्द झेल रही ललिता मौर्य को पत्रिका के खबर प्रकाशित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल के विशेष निर्देश से बड़ी राहत मिली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. संजय बसाक ने एमपीएम अस्पताल पहुंचकर ललिता से मुलाकात की और आयुष्मान कार्ड सक्रिय करवाकर इलाज में जमा की गई 6,800 रुपये की राशि तत्काल लौटा दी। इधर, मुरिया समाज ने परिवार के लिए 35 हजार रुपये की सहायता राशि जमा की, जिससे सोना गिरवी रखकर इलाज करवाने वाले परिवार को राहत की सांस मिली।
स्वास्थ्य मंत्री के विशेष सहायक के निर्देश पर डॉ. बसाक ने आयुष्मान कार्ड जिला नोडल अधिकारी पृथ्वी साहू के साथ एमपीएम प्रबंधन से बात की। ललिता, पिता महेश मौर्य निवासी तेली मारेगा (मास्टर पारा), को विकास खंड स्तरीय स्पर्धा के दौरान चोट लगी थी। परिवार ने मेकाज से एमपीएम लाकर विशेष इलाज करवाया, लेकिन कैश जमा करना पड़ा।
डॉ. बसाक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के के यहां से निर्देश मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। आयुष्मान कार्ड से पूरा इलाज होगा, परिवार को कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन ने सहमति देते हुए शेष खर्च भी योजना से कवर करने का वादा किया।
Bastar Olympics Accident: मुरिया समाज के सदस्यों ने ललिता के घर पहुंचकर 32 हजार रुपये की सहायता दी। ललिता की मां ने भावुक होकर कहा कि इलाज के लिए सोना गिरवी रखा था, अब समाज के सहयोग से छुड़वाएंगे। बेटी पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी कर रही थी, अब सब ठीक होगा। समाज प्रतिनिधि ने बताया कि ललिता हमारी बेटी है। हम उसके सपनों को पूरा करने में हर संभव मदद करेंगे।
