पत्रिका की खबर का असर! घायल खिलाड़ी को मिली राहत, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर लौटाई गई इलाज की राशि

Bastar Olympics Accident: बस्तर ओलंपिक के दौरान लंबी कूद स्पर्धा में पैर में फ्रैक्चर का दर्द झेल रही ललिता मौर्य को पत्रिका के खबर प्रकाशित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल के विशेष निर्देश से बड़ी राहत मिली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. संजय बसाक ने एमपीएम अस्पताल पहुंचकर ललिता से मुलाकात की और आयुष्मान कार्ड सक्रिय करवाकर इलाज में जमा की गई 6,800 रुपये की राशि तत्काल लौटा दी। इधर, मुरिया समाज ने परिवार के लिए 35 हजार रुपये की सहायता राशि जमा की, जिससे सोना गिरवी रखकर इलाज करवाने वाले परिवार को राहत की सांस मिली।