Bastar Toll Collection: बस्तर में लोकल गाड़ियों को कोई रियायत नहीं, CG-17 टोल से मांग रही आजादी…

बस्तर के लोग लगातार इस टोल प्लाजा में सीजी 17 पासिंग यानी बस्तर जिले की गाड़ियों को छूट देने की मांग कर रहे हैं लेकिन मांग को अनसुना किया जा रहा है। रायपुर से जगदलपुर के बीच की दूरी 294 किमी है। इस दौरान जगदलपुर से चलें तो घाटलोहंगा, मसोरा, जगतरा और फिर धमतरी टोल प्लाता संचालित हो रहे हैं। बस्तर के लोगों की मांग है कि दुर्ग जिले के कुहारी टोल प्लाजा की तरह बस्तर की लोकल गाडिय़ों को घाटलोहंगा में छूट मिले। वहां सीजी 04 और 07 पासिंग गाड़ियों को टोल से छूट है। साथ ही अब वहां से टोल हटाने की भी घोषणा हो चुकी है।