जगदलपुर

Bastar Toll Collection: बस्तर में लोकल गाड़ियों को कोई रियायत नहीं, CG-17 टोल से मांग रही आजादी…

Bastar Toll Collection: बस्तर के लोगों की मांग है कि दुर्ग जिले के कुहारी टोल प्लाजा की तरह बस्तर की लोकल गाडिय़ों को घाटलोहंगा में छूट मिले।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 17, 2025

जगदलपुर से रायपुर के बीच है चार टोल (Photo source- Patrika)
जगदलपुर से रायपुर के बीच है चार टोल (Photo source- Patrika)

Bastar Toll Collection: बस्तर के लोगों की नहीं सुनी जा रही। लगातार बस्तर जिले की मांग को अनसुना किया जा रहा है। बस्तर जिले के तमाम जनप्रतिनिधि भी मांगों को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे। शहर से महज 12 किमी दूर घाटलोहंगा में एनएचएआई टोल की वसूली कर रहा है। यह नियमों के विपरीत है क्योंकि एनएचआई के नियमों में लोकल गाड़ियों के लिए पहला टोल 60 किमी पर पड़ना चाहिए पर बस्तर में ऐसा नहीं हो रहा। महज 12 किमी के बाद ही टोल चुकाना पड़ रहा है।

Bastar Toll Collection: सीजी 04 और 07 पासिंग गाड़ियों को टोल से छूट

बस्तर के लोग लगातार इस टोल प्लाजा में सीजी 17 पासिंग यानी बस्तर जिले की गाड़ियों को छूट देने की मांग कर रहे हैं लेकिन मांग को अनसुना किया जा रहा है। रायपुर से जगदलपुर के बीच की दूरी 294 किमी है। इस दौरान जगदलपुर से चलें तो घाटलोहंगा, मसोरा, जगतरा और फिर धमतरी टोल प्लाता संचालित हो रहे हैं। बस्तर के लोगों की मांग है कि दुर्ग जिले के कुहारी टोल प्लाजा की तरह बस्तर की लोकल गाडिय़ों को घाटलोहंगा में छूट मिले। वहां सीजी 04 और 07 पासिंग गाड़ियों को टोल से छूट है। साथ ही अब वहां से टोल हटाने की भी घोषणा हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

CG News: पुलिस भर्ती परीक्षा में बस्तर संभाग के सेंटर फुल, कई हो सकते हैं एग्जाम से वंचित
जगदलपुर
पुलिस भर्ती की राह में ‘सेंटर’ रोड़ा (Photo source- Patrika)

चार प्लाजा के बाद अब पांचवां भी बना रहे

जगदलपुर से रायपुर के बीच अभी चार टोल प्लाजा हैं और आने-जाने में 650 रुपए तक का टोल एक कार से वसूला जाता है। अब कांकेर में पप्पू ढाबा के आगे नया टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। यह टोल बनने के बाद बस्तर के लोगों का टोल खर्च 750 रुपए तक पहुंच जाएगा। वहीं भारी वाहनों का टोल 2000 रुपए तक का होगा। घाटलोहंगा का टोल अगर बस्तर की गाडिय़ों के लिए माफ कर दिया जाए तो बस्तर के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।

रास्ते में अंधेरा और इमरजेंसी सुविधा भी नहीं

Bastar Toll Collection: धमतरी के बाद की टोल सडक़ का बुरा हाल है। धमतरी से रायपुर तक की सडक़ एक्सप्रेस हाइवे है इसलिए यहां सुविधाएं मिल रही हैं पर धमतरी के बाद से जगदलपुर तक सडक़ पर अंधेरा व अन्य असुविधाएं हैं। साथ ही टोल प्लाजा में बंद एंबुलेंस खड़ी हुई हैं, जिन्हें शो पीस के रूप में रखा गया है। टोल पटाने के बाद इमरजेंसी सुविधा व अन्य लाभ मिलने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे हैं।

कांकेर से केशकाल तक की सड़क खराब फिर भी ले रहे टोल

कांकेर के बाद से केशकाल नगर तक की सडक़ जगह-जगह पर खराब है। केशकाल नगर की सडक़ तो पूरी तरह से उखड़ चुकी है बावजूद इसके टोल की वसूली जारी है, जो कि नियमों के विरूद्ध है। एनएचआई का नियम है कि टोल उसी सडक़ का लिया जाए जहां पर वाहन चालकों को सुविधा मिल रही हो लेकिन यहां तो सडक़ पर असुविधा का अंबार है बावजूद इसके बस्तर के लोगों से पूरा टोल वसूला जा रहा है।

कांग्रेस ने एक हते का दिया था अल्टीमेटम

जिला कांग्रेस ने टोल के मुद्दे को लेकर 23 जुलाई को संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए घाटलोहंगा टोल में लोकल गाडिय़ों को छूट देने की मांग की थी। ज्ञापन के साथ एक हते का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब एक महीना होने को है पर लोकल गाडिय़ों को कोई छूट नहीं मिल पाई है।

एनएचआई ने अब 3 हजार का सालाना पास शुरू किया

Bastar Toll Collection: एक ओर बस्तर के लोगों का टोल प्लाजा को लेकर संघर्ष जारी है तो दूसरी ओर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त से हल्के वाहन धारकों को राहत दी है। पूरे देश के करीब 1150 एनएच और एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू कर दी गई है। अब ऑनलाइन 3 हजार रुपए पटाकर वार्षिक पास बनवाया जा सकता है।

पास बनवाने के संबंध में अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 1033 पर मिल रही है। फास्टैग वार्षिक पास के आने से लोगों को बार-बार फास्टैग रिचार्ज कराने की झंझट से छुटकारा मिल गया है। यह पास एक साल तक या 200 टोल प्लाजा क्रासिंग तक मान्य रहेगा। यह सुविधा सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है जिनमें वैध फास्टैग मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें

आखिर बस्तर के इन गांवों में क्यों नहीं मनाया जाता था आजादी का पर्व? 78 साल बाद फहराएंगे तिरंगा, जानें वजह
Patrika Special News
78 साल बाद फहराएंगे तिरंगा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

17 Aug 2025 11:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bastar Toll Collection: बस्तर में लोकल गाड़ियों को कोई रियायत नहीं, CG-17 टोल से मांग रही आजादी…

