CG News: बस्तर से एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत दूर, विभाग ने करवाई 19955 डोज की सप्लाई

सात जिलों में कुल 19955 डोज की सप्लाई की गई है। खबर प्रकाशन के तत्काल बाद डोज खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई और जल्द से जल्द डोज अस्पतालों में पहुंचा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि खबर प्रकाशन के बाद सीजीएमएसई के जिम्मेदारों को फटकार पड़ी। इसके बाद सीजीएमएसई ने आनन-फानन में लोकल मार्केट से खरीदी करके सप्लाई को पूरा किया। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अब वैक्सीन मिल चुके हैं। अब लंबे वक्त तक वैक्सीन की किल्लत किसी भी जिले में नहीं होगी।