Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: बस्तर से एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत दूर, विभाग ने करवाई 19955 डोज की सप्लाई

CG News: सीजीएमएसई ने खबर प्रकाशन के बाद स्वास्थ्य मंत्री और उनके मंत्रालय को भ्रमित करने की कोशिश की। अस्पतालों में वैक्सीन नहीं थी और कहा गया कि वैक्सिन उपलब्ध है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 14, 2025

स्वास्थ्य विभाग ने की आपूर्ति (Photo source- Patrika)
स्वास्थ्य विभाग ने की आपूर्ति (Photo source- Patrika)

CG News: बस्तर में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी लंबे वक्त से बनी हुई थी। पत्रिका ने तीन दिन पूर्व इस पर एक खबर प्रकाशित की और बताया कि बस्तर के लोग डॉग बाइट के बाद बाजार से एंटी रेबीज वैक्सीन खरीदने को मजबूर हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आया और अब बस्तर संभाग के सातों जिले में पर्याप्त संख्या में एंटी रेबिज के डोज पहुंच चुके हैं।

CG News: वैक्सिन की किल्लत किसी भी जिले में नहीं

सात जिलों में कुल 19955 डोज की सप्लाई की गई है। खबर प्रकाशन के तत्काल बाद डोज खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई और जल्द से जल्द डोज अस्पतालों में पहुंचा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि खबर प्रकाशन के बाद सीजीएमएसई के जिम्मेदारों को फटकार पड़ी। इसके बाद सीजीएमएसई ने आनन-फानन में लोकल मार्केट से खरीदी करके सप्लाई को पूरा किया। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अब वैक्सीन मिल चुके हैं। अब लंबे वक्त तक वैक्सीन की किल्लत किसी भी जिले में नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

कुत्ते के काटने से ग्रामीण की मौत, परिजन बोले – वैक्सीन लगाने के बाद कैसे नहीं बची जान? मचा बवाल
दंतेवाड़ा
अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सीजीएमएसई ने भ्रमित करने की कोशिश की

सीजीएमएसई ने खबर प्रकाशन के बाद स्वास्थ्य मंत्री और उनके मंत्रालय को भ्रमित करने की कोशिश की। अस्पतालों में वैक्सीन नहीं थी और कहा गया कि वैक्सिन उपलब्ध है। जबकि पत्रिका ने अपनी खबर के साथ संस्था की वेबसाइट का लाइव डाटा दे दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से 6 अगस्त की स्थिति में उपलब्धता शून्य दिख रही थी। सिर्फ दंतेवाड़ा के वेयर हाऊस में 10 वैक्सीन थे। स्वास्थ्य विभाग ने सीजीएमएसई की चालाकी को पकड़ा और तत्काल सप्लाई को सुचारू करवाया।

जिला: उपलब्ध डोज

बस्तर: 3385

कांकेर: 828

बीजापुर: 2950

कोण्डागांव: 3004

सुकमा: 4980

दंतेवाड़ा: 1613

नारायणपुर: 3195

कुल : 19955

CG News: पत्रिका फिर बना बस्तर की आवाज

एक बार फिर पत्रिका बस्तर की आवाज बना है। वैक्सीन के अभाव में लोगों को 4500 रुपए तीन डोज के लिए खर्च करने पड़ रहे थे। अब जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सप्लाई कर दी है तो डॉग बाइट के केस के बाद किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो वैक्सीन मिल जाएगी। रेबिज का खतरा अब टल चुका है।

ये भी पढ़ें

CG News: डॉग बाइट मरीजों पर बढ़ा खतरा… सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही रेबिज वैक्सीन
जगदलपुर
‘उपेक्षित बस्तर’ में वैक्सिन सप्लाई बंद (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 03:22 pm

Published on:

14 Aug 2025 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: बस्तर से एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत दूर, विभाग ने करवाई 19955 डोज की सप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.