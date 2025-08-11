CG News: डॉग बाइट मरीजों पर बढ़ा खतरा… सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही रेबिज वैक्सीन

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री पिछले दिनों बस्तर संभाग के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर में एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि बस्तर के मरीजों को अब दीगर राज्यों में उपचार के लिए नहीं जाना होगा। हम यहीं पर बेहतर सुविधा देने जा रहे हैं। मंत्री के इस बयान में कितना दम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस्तर के सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबिज वैक्सिन, मलेरिया जांच किट, डेंगू जांच किट की उपलब्धता शून्य है। महानगरों जैसी स्वास्थ्य सुविधा का दावा यहां खोखला साबित हो रहा है।