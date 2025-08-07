7 अगस्त 2025,

जगदलपुर

बस्तर दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का विरोध, कांग्रेसियों ने ज्ञापन देने की कोशिश में किया प्रदर्शन

Congress Protest: बिसाई ने कहा कि महापौर से शहर तो संभल नहीं रहा और वे इस तरह से कांग्रेस के जनहित के प्रयास में अड़चन डाल रहे हैं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 07, 2025

कांग्रेसियों ने मंत्री का काफिला घेरने की कोशिशें की (Photo source- Patrika)
कांग्रेसियों ने मंत्री का काफिला घेरने की कोशिशें की (Photo source- Patrika)

Congress Protest: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बस्तर के दौरे पर हैं और इस दौरान मंगलवार को शहर के युवा कांग्रेसी उन्हें बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। उन्हें रोक दिया गया। इससे आक्रोशित कांग्रेसियों ने बुधवार को मंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की लेकिन उन्हें कांग्रेस भवन में ही कैद कर लिया गया।

Congress Protest: कांग्रेसियों और जवानों के बीच धक्का-मुक्की

इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस जवानों के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री के काफिले को रोकने, शव यात्रा निकालने, पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी। कांग्रेसियों ने जैसे-तैसे पुतला दहन कर लिया लेकिन वे काफिले के करीब तक नहीं पहुंच पाए। इससे पहले ही उन्हें पुलिस ने कांग्रेस भवन के भीतर कैद कर लिया।

प्रदर्शन में बस्तर जिला एनएसयूआई शहर अध्यक्ष विशाल खंबारी, युकां कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक डेविड, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता निषाद, उपनेता प्रतिपक्ष कोमल सेना, एस.नीला, पार्षद अफरोज बेगम,साइमा अशरफ, ज्योति राव, ललिता राव, रोजविन दास, हेमू पंडित, अनवर खान, विक्रांत सिंह, जावेद खान,सूर्या पानी, रोशन राज, आदर्श नायक, तरण सिंह, मोहनीश नाग, संतोष कश्यप आदि शामिल रहे।

स्वास्थ्य सुविधा को लेकर यह मांग की

डिमरापाल में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। इसे अब जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में हार्ट, लीवर से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन की भर्ती की जाए।

बस्तर के सभी अस्पतालों में एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती की जाए।

शहर से लेकर गांव तक के अस्पतालों की स्थिति काफी जर्जर है। इसे सुधारा जाए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जेनेरिक दवा उपलब्ध करवाई जाए, जिससे लोगों को फायदा हो।

जिले के सभी अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाएं और टेक्नीशियन की भर्ती करें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 से ज्यादा स्टाफ नर्स की भर्ती हो।

ड्रेसर, वार्डबॉय जैसे पदों पर भी स्थानीय लोगों की भर्ती हो।

महापौर बोले पहले मुझे ज्ञापन दिखाओ: युकां जिलाध्यक्ष

Congress Protest: युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय बिसाई ने बताया कि कांग्रेसी शांतिपूवर्क ज्ञापन देना चाहते थे। पर महापौर संजय पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपने से पहले मुझे ज्ञापन दिखाया जाए। बिसाई ने कहा कि इसका क्या औचित्य है महापौर को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए।

क्या भाजपा के महापौर संजय पांडे ने नई परंपरा की शुरुआत की है कि कोई ज्ञापन सौंपने से पूर्व ज्ञापन वो खुद देखेंगे। बिसाई ने कहा कि महापौर से शहर तो संभल नहीं रहा और वे इस तरह से कांग्रेस के जनहित के प्रयास में अड़चन डाल रहे हैं।

