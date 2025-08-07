बस्तर दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का विरोध, कांग्रेसियों ने ज्ञापन देने की कोशिश में किया प्रदर्शन

इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस जवानों के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री के काफिले को रोकने, शव यात्रा निकालने, पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी। कांग्रेसियों ने जैसे-तैसे पुतला दहन कर लिया लेकिन वे काफिले के करीब तक नहीं पहुंच पाए। इससे पहले ही उन्हें पुलिस ने कांग्रेस भवन के भीतर कैद कर लिया।