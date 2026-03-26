CG Heat Alert: बस्तर में हीट स्ट्रोक का खतरा, प्रशासन ने जारी की विस्तृत एडवाइजरी

CG Heat Alert: बस्तर में बढ़ती गर्मी के साथ लू (हीट स्ट्रोक) का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां अपनाने की अपील की है। नगर सेना के कमांडेंट सतोष कुमार मार्बल ने निर्देशों जारी करते हुए बताया कि लू एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो तेज धूप, अत्यधिक तापमान और शरीर में पानी की कमी के कारण होती है।