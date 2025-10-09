खत्म हो रहा है नक्सल राज, कोवर्ट ऑपरेशन से कांप उठे नक्सली, शहरों में बना रहे नया ठिकाना

नक्सली लंबे समय से छापामार युद्ध शैली में दक्षता का दावा करते रहे हैं। यहां के सघन वन और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों को नक्सली अपनी ताकत मानते थे। लेकिन अब यही उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है। सुरक्षा बल अब जंगलों में गहराई तक घुसकर नक्सलियों के ठिकानों को न सिर्फ ध्वस्त कर रहे है बल्कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और आधुनिक निगरानी उपकरणों की मदद से जंगलों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।