CG News: ट्रायबल विभाग में 45 फर्जी टेंडर का फूटा कांड… 2 अफसर को जेल और बाबू फरार

CG News: इस मामले में जेल भेजे गए आनंदजी सिंह लंबे वक्त से विवादों में है। अभी वे रायपुर में पोस्टेड हैं। बता दें कि पूर्व सहायक डॉ आनंदजी सिंह के खिलाफ गीदम थाने में रेप का मामला दर्ज है। फिलहाल इस मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिली हुई है। वहीं इससे पहले उनके बीजापुर में रहते हुए उन पर एसीबी की जांच बैठी थी। रायपुर से पहुंची एसीबी की टीम ने उनके बीजापुर और जगदलपुर स्थित आवास पर छापा मारा था पर वे इससे पहले ही फरार हो गए थे।