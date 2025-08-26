Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: ट्रायबल विभाग में 45 फर्जी टेंडर का फूटा कांड… 2 अफसर को जेल और बाबू फरार

CG News: जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि कि 9 करोड़ के 6 टेंडर ऐसे थे जिनके लिए कोई टेंडर प्रसारित नहीं किया गया।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2025

ट्रायबल विभाग में फर्जी टेंडर कांड फूटा (Photo source- Patrika)
ट्रायबल विभाग में फर्जी टेंडर कांड फूटा (Photo source- Patrika)

CG News: दंतेवाड़ा के आदिवासी विकास विभाग में फर्जी टेंडर कांड फूटा है। मामले में दो पूर्व सहायक आयुक्तों की जगदलपुर और रायपुर से गिरफ्तारी हुई। उन्हें कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया है। दंतेवाड़ा पुलिस के मुताबिक मामले में जिला प्रशासन ने मौजूदा सहायक आयुक्त से एक एफआईआर करवाई। इसके बाद अफसरों पर कार्रवाई हुई है।

CG News: कोई टेंडर प्रसारित नहीं किया गया…

मामले में एक बाबू अब भी फरार बताया जा रहा है। जिन दो पूर्व सहायक आयुक्तों को जेल भेजा गया है। उनमें पूर्व सहायक आयुक्त डॉ. आनंदजी सिंह और रिटायर्ड सहायक आयुक्त केएस मसराम शामिल हैं। फरार चल रहे विभाग के बाबू राजू कुमार नाग की तलाश जारी है। इन तीनों पर 45 फर्जी टेंडर निकालने का आरोप है।

ये भी पढ़ें

Tatapani festival: तातापानी महोत्सव में मिथुन के गानों ने मचाई धूम, ट्रायबल फैशन वॉक ने भी लूटी महफिल
बलरामपुर
Tatapani festival

जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि कि 9 करोड़ के 6 टेंडर ऐसे थे जिनके लिए कोई टेंडर प्रसारित नहीं किया गया। निविदा अखबारों में छपवाए बगैर काम चहेतों को सौंपकर करोड़ों का खेल खेला गया। गड़बड़ी की शिकायत के बाद दंतेवाड़ा के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जांच करवाई।

दोनों अफसर हुए गिरफ्तार

जांच में पता चला कि साल 2021 से लेकर अब तक 45 टेंडर फर्जी और गोपनीय तरीके से अधिकारियों ने ठेकेदार से सांठगांठ कर लगाए गए। आदिवासी विकास विभाग और जनजाति विकास विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आने के बाद वर्तमान आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त राजू कुमार नाग ने दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली थाना में लिखित आवेदन दिया।

इस आवेदन के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। अफसरों और बाबू पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत के बाद धारा 318(4), 338, 336(3) 340(2),और 61(2) के तहत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों अफसरों को गिरफ्तार कर लिया।

रेप केस और एसीबी की जांच में भी घिरे

CG News: इस मामले में जेल भेजे गए आनंदजी सिंह लंबे वक्त से विवादों में है। अभी वे रायपुर में पोस्टेड हैं। बता दें कि पूर्व सहायक डॉ आनंदजी सिंह के खिलाफ गीदम थाने में रेप का मामला दर्ज है। फिलहाल इस मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिली हुई है। वहीं इससे पहले उनके बीजापुर में रहते हुए उन पर एसीबी की जांच बैठी थी। रायपुर से पहुंची एसीबी की टीम ने उनके बीजापुर और जगदलपुर स्थित आवास पर छापा मारा था पर वे इससे पहले ही फरार हो गए थे।

ये भी पढ़ें

बजट मिलने के 8 महीने बाद भी एयरपोर्ट के काम का नहीं हो पाया टेंडर, ऐसे कैसे उड़ान भरेगा बस्तर?
जगदलपुर
टेंडर की प्रक्रिया आठ महीने से अटकी (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2025 11:33 am

Published on:

26 Aug 2025 11:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: ट्रायबल विभाग में 45 फर्जी टेंडर का फूटा कांड… 2 अफसर को जेल और बाबू फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.