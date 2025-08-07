बजट मिलने के 8 महीने बाद भी एयरपोर्ट के काम का नहीं हो पाया टेंडर, ऐसे कैसे उड़ान भरेगा बस्तर?

केंद्र सरकार ने राज्य के तीन एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए 2020 में 108 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। तब जगदलपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 48 करोड़ रुपए जारी हुए थे। वहीं अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 27 करोड़ और बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 33 करोड़ जारी हुए थे। सबसे ज्यादा राशि जगदलपुर एयरपोर्ट को दी गई थी। तब उड़ान योजना के तहत मिली इस राशि से एयरपोर्ट में मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग समेत बाउंड्रीवाल व अन्य जरूरी काम किए गए थे। उस दौरान ही शहर से नई फ्लाइट शुरू हुई थी।