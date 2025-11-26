खाना बनाते वक्त लगी भीषण आग! एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, हालत गंभीर

बडांजी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोंडालूर में फूलमती कश्यप 35 वर्ष अपने घर में खाना बना रही थी इसी बीच उनकी साड़ी में अचानक आग लग जाने से वह घबराकर बाहर भागी। आग बुझाने के दौरान घर में एक ही परिवार के 5 सदस्य झुलस गए। आग के फैलते ही वहां चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और जैसे तैसे आग पर काबू पाया।