Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

खाना बनाते वक्त लगी भीषण आग! एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, हालत गंभीर

CG News: बड़ांजी थाना क्षेत्र के ग्राम कोंडालूर में खाना बनाते समय महिला की साड़ी में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग बुझाने की कोशिश में एक ही परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

खाना बनाते वक्त घर में लगी आग (photo source- Patrika)

खाना बनाते वक्त घर में लगी आग (photo source- Patrika)

CG News: बड़ाजी थाना क्षेत्र के ग्राम कोंडालूर में सोमवार की शाम घर में खाना बनाने के समय एक महिला की साड़ी में अचानक आग लग जाने से बचाव के दौरान घर में मौजूद 5 सदस्य झुलस गए। जिन्हें डायल 112 की मदद से उपचार के लिए मेकाज में भर्ती कराया गया है।

CG News: जैसे तैसे आग पर पाया काबू

बडांजी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोंडालूर में फूलमती कश्यप 35 वर्ष अपने घर में खाना बना रही थी इसी बीच उनकी साड़ी में अचानक आग लग जाने से वह घबराकर बाहर भागी। आग बुझाने के दौरान घर में एक ही परिवार के 5 सदस्य झुलस गए। आग के फैलते ही वहां चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और जैसे तैसे आग पर काबू पाया।

सभी का उपचार जारी

CG News: पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कर डायल 112 की मदद से मेकाज डिमरापाल भेजा गया। आग से झुलसने वालों में धनीराम कश्यप 23 वर्ष, अगस्ती कश्यप 12 वर्ष, सुक्कु राम कश्यप 60 वर्ष तथा नरेन्द्र कश्यप 10 वर्ष शामिल हैं। सभी का उपचार मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 32 राउंड के बाद बुझी लपटें, मचा हड़कंप
जगदलपुर
वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री में आग (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / खाना बनाते वक्त लगी भीषण आग! एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जगदलपुर में जमीन के नए रेट जारी, गाइडलाइन दरों में 100% तक बढ़ोतरी, आम लोगों पर बड़ा बोझ

जगदलपुर में जमीन के नए रेट जारी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Naxal Surrender: 28 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 89 लाख का था इनाम, इधर सोनू को धमकी

CG Naxal Surrender: 28 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 89 लाख का था इनाम, इधर सोनू को धमकी
जगदलपुर

Bastar Development: काजू-इमली-महुआ बनेगा रोजगार का नया आधार, करोड़ों की मशीनें पहुंचीं गांवों तक

आदिवासी युवा बनेंगे प्रसंस्करण के जानकार (photo source- Patrika)
जगदलपुर

9 बार की असफलता भी न रोक सकी हिम्मत, अति पिछड़े गांव के नानी राम CGPSC परीक्षा पास कर बने आबकारी उप निरीक्षक

बस्तर के नानी राम बने आबकारी उप निरीक्षक (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Illegal Paddy: एसडीएम की आधी रात की कार्रवाई, ओडिशा से लाया जा रहा सवा लाख का धान जब्त

सवा लाख का धान पकड़ाया (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.