खाना बनाते वक्त लगी भीषण आग! एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, हालत गंभीर

खाना बनाते वक्त घर में लगी आग (photo source- Patrika)
CG News: बड़ाजी थाना क्षेत्र के ग्राम कोंडालूर में सोमवार की शाम घर में खाना बनाने के समय एक महिला की साड़ी में अचानक आग लग जाने से बचाव के दौरान घर में मौजूद 5 सदस्य झुलस गए। जिन्हें डायल 112 की मदद से उपचार के लिए मेकाज में भर्ती कराया गया है।
बडांजी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोंडालूर में फूलमती कश्यप 35 वर्ष अपने घर में खाना बना रही थी इसी बीच उनकी साड़ी में अचानक आग लग जाने से वह घबराकर बाहर भागी। आग बुझाने के दौरान घर में एक ही परिवार के 5 सदस्य झुलस गए। आग के फैलते ही वहां चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और जैसे तैसे आग पर काबू पाया।
CG News: पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कर डायल 112 की मदद से मेकाज डिमरापाल भेजा गया। आग से झुलसने वालों में धनीराम कश्यप 23 वर्ष, अगस्ती कश्यप 12 वर्ष, सुक्कु राम कश्यप 60 वर्ष तथा नरेन्द्र कश्यप 10 वर्ष शामिल हैं। सभी का उपचार मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग