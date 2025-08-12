सड़कें, जलभराव, सफाई, स्ट्रीट लाइट का आप ने उठाया मुद्दा, अव्यवस्थाओं को लेकर पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

CG News: बरसात के मौसम में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जलभराव हो जाता है और सड़कें टूट-फूट रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने मिलकर नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।