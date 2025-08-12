12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

सड़कें, जलभराव, सफाई, स्ट्रीट लाइट का आप ने उठाया मुद्दा, अव्यवस्थाओं को लेकर पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

CG News: बरसात के मौसम में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जलभराव हो जाता है और सड़कें टूट-फूट रही हैं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 12, 2025

अव्यवस्थाओं को लेकर आप पार्टी ने सौंपा ज्ञापन (Photo source- Patrika)
अव्यवस्थाओं को लेकर आप पार्टी ने सौंपा ज्ञापन (Photo source- Patrika)

CG News: नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं और जनसमस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी, जगदलपुर ने सोमवार को नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सड़कें, जलभराव, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग की कमी और नालियों की दयनीय स्थिति जैसी समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया गया।

पार्टी के वरिष्ठ नेता समीर खान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद नगर निगम क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।

CG News: बरसात के मौसम में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जलभराव हो जाता है और सड़कें टूट-फूट रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने मिलकर नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

ये भी पढ़ें

छात्र बोले… कैसे करें पढ़ाई? लाइट-वाई-फाई ठप, हॉस्टल के छात्रों ने आधी रात मचाया जमकर हंगामा
बिलासपुर
छात्र बोले... कैसे करें पढ़ाई? लाइट-वाई-फाई ठप, हॉस्टल में आधी रात को हंगामा(photo-patrika)

ये भी पढ़ें

CG News: पहली ही बारिश में जिला अस्पताल पानी से लबालब, व्यवस्था पर उठा सवाल
जशपुर नगर
पहली ही बारिश में जिला अस्पताल पानी से लबालब(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 12:44 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / सड़कें, जलभराव, सफाई, स्ट्रीट लाइट का आप ने उठाया मुद्दा, अव्यवस्थाओं को लेकर पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.