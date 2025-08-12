सड़कें, जलभराव, सफाई, स्ट्रीट लाइट का आप ने उठाया मुद्दा, अव्यवस्थाओं को लेकर पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

CG News: नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं और जनसमस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी, जगदलपुर ने सोमवार को नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सड़कें, जलभराव, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग की कमी और नालियों की दयनीय स्थिति जैसी समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया गया।
पार्टी के वरिष्ठ नेता समीर खान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद नगर निगम क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।
CG News: बरसात के मौसम में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जलभराव हो जाता है और सड़कें टूट-फूट रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने मिलकर नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।