Bastar Dussehra: बस्तर दशहरा की परंपरा, संस्कृति को संरक्षित करना हमारा दायित्व, सांसद का बड़ा बयान

CG News: बस्तर दशहरा समिति की बैठक रविवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित की गई। सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, महापौर संजय पांडेय, नगर निगम सभापति खेम सिंह देवांगन, माटी पुजारी बस्तर राजपरिवार कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर बस्तर सीपी बघेल की मौजूदगी में दशहरा से संबंधित अहम निर्णय लिए गए।