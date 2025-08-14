CG News: पुलिस भर्ती परीक्षा में बस्तर संभाग के सेंटर फुल, कई हो सकते हैं एग्जाम से वंचित

CG News: महीनों के इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरते समय बस्तर संभाग में सभी परीक्षा केंद्र में सीट फुल दिखने से हजारों युवा परेशान हैं।
महीनों की प्रतीक्षा के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख तय हुई, लेकिन बस्तर के युवाओं के लिए सेंटर मिलना बना सबसे बड़ी चुनौती बल गया है। परीक्षा केंद्र बस्तर से बाहर होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के परीक्षार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे न सिर्फ खर्च बढ़ेगा बल्कि कई युवा परीक्षा में शामिल होने से भी वंचित हो सकते हैं।
पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से शुरू हुए हैं और अंतिम तिथि 27 अगस्त है। 14 सितंबर को लिखित परीक्षा होनी है। बस्तर के अभ्यर्थी प्रशासन से परीक्षा केंद्रों की संया बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े।
CG News: अभ्यर्थी उत्तम नाग, चरण बघेल, बलवती कश्यप, रमेश नेताम, परमानंद सेठिया, लक्ष्मण बघेल, समारू और चुमन लाल का कहना है कि आवेदन भरते समय बस्तर संभाग के सभी परीक्षा केंद्र फुल दिख रहे हैं। इससे उन्हें सेंटर चुनने में परेशानी हो रही है और कुछ तो अब तक आवेदन भी नहीं भर पाए हैं। कई परीक्षार्थी अन्य जिलों में सेंटर लेने को मजबूर हैं, लेकिन वहां भी सीटें सीमित होने की आशंका है।