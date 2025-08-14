Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: पुलिस भर्ती परीक्षा में बस्तर संभाग के सेंटर फुल, कई हो सकते हैं एग्जाम से वंचित

CG News: पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से शुरू हुए हैं और अंतिम तिथि 27 अगस्त है। 14 सितंबर को लिखित परीक्षा होनी है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 14, 2025

पुलिस भर्ती की राह में ‘सेंटर’ रोड़ा (Photo source- Patrika)
पुलिस भर्ती की राह में ‘सेंटर’ रोड़ा (Photo source- Patrika)

CG News: महीनों के इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरते समय बस्तर संभाग में सभी परीक्षा केंद्र में सीट फुल दिखने से हजारों युवा परेशान हैं।

CG News: परीक्षार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी…

महीनों की प्रतीक्षा के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख तय हुई, लेकिन बस्तर के युवाओं के लिए सेंटर मिलना बना सबसे बड़ी चुनौती बल गया है। परीक्षा केंद्र बस्तर से बाहर होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के परीक्षार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे न सिर्फ खर्च बढ़ेगा बल्कि कई युवा परीक्षा में शामिल होने से भी वंचित हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: बस्तर से एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत दूर, विभाग ने करवाई 19955 डोज की सप्लाई
जगदलपुर
स्वास्थ्य विभाग ने की आपूर्ति (Photo source- Patrika)

बस्तर में सेंटर की मांग

पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से शुरू हुए हैं और अंतिम तिथि 27 अगस्त है। 14 सितंबर को लिखित परीक्षा होनी है। बस्तर के अभ्यर्थी प्रशासन से परीक्षा केंद्रों की संया बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े।

अभ्यर्थियों की दिक्कतें

CG News: अभ्यर्थी उत्तम नाग, चरण बघेल, बलवती कश्यप, रमेश नेताम, परमानंद सेठिया, लक्ष्मण बघेल, समारू और चुमन लाल का कहना है कि आवेदन भरते समय बस्तर संभाग के सभी परीक्षा केंद्र फुल दिख रहे हैं। इससे उन्हें सेंटर चुनने में परेशानी हो रही है और कुछ तो अब तक आवेदन भी नहीं भर पाए हैं। कई परीक्षार्थी अन्य जिलों में सेंटर लेने को मजबूर हैं, लेकिन वहां भी सीटें सीमित होने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

तिरंगे के रंग में रंगेगा बस्तर… इन 29 गांवों में पहली बार होगा ध्वजारोहण, दशकों तक नक्सली करते रहे राष्ट्रीय पर्व का विरोध
जगदलपुर
नक्सल गढ़ में तिरंगे की गूंज (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 06:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: पुलिस भर्ती परीक्षा में बस्तर संभाग के सेंटर फुल, कई हो सकते हैं एग्जाम से वंचित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.