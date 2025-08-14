CG News: पुलिस भर्ती परीक्षा में बस्तर संभाग के सेंटर फुल, कई हो सकते हैं एग्जाम से वंचित

CG News: अभ्यर्थी उत्तम नाग, चरण बघेल, बलवती कश्यप, रमेश नेताम, परमानंद सेठिया, लक्ष्मण बघेल, समारू और चुमन लाल का कहना है कि आवेदन भरते समय बस्तर संभाग के सभी परीक्षा केंद्र फुल दिख रहे हैं। इससे उन्हें सेंटर चुनने में परेशानी हो रही है और कुछ तो अब तक आवेदन भी नहीं भर पाए हैं। कई परीक्षार्थी अन्य जिलों में सेंटर लेने को मजबूर हैं, लेकिन वहां भी सीटें सीमित होने की आशंका है।