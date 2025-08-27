Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: ‘कनेक्ट बस्तर’ से पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई पहचान, पनपेंगे कई रोजगार

CG News: ‘‘कनेक्ट बस्तर’’ पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बस्तर की लोकसंस्कृति, लोकनृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और त्योहारों को भी व्यापक पहचान मिलेगी।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई पहचान (Photo source- Patrika)
पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई पहचान (Photo source- Patrika)

CG News: जैव विविधताओं से भरपूर बस्तर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को देश-दुनिया के सामने और अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए जिले में कनेक्ट बस्तर पहल का शुभारंभ किया गया। उम्मीद है कि यह पहल न केवल पर्यटन और संस्कृति को नई दिशा देगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले विशेष पैकेज और ब्राउजर प्लेटफार्म लॉन्च किए गए। इसके जरिए पर्यटक डिजिटल माध्यम से बस्तर की खूबसूरती को आसानी से देख और यात्रा की योजना बना सकेंगे।

CG News: चार आकर्षक पैकेज

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने 10 पर्यटन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि बस्तर का क्षेत्रफल केरल से भी बड़ा है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। वर्ष 2026 तक इस क्षेत्र को नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य है। पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होगा। इस योजना में टैरिफ के तहत टाटामारी से लेकर दंतेश्वरी मंदिर सहित बस्तर के जलप्रपातों को चार आकर्षक पैकेज में शामिल किया गया है।

ये भी पढ़ें

बस्तर संभाग में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर, दर्जनों गांव टापू बने, सड़क मार्ग बाधित, कई यात्री फंसे
जगदलपुर
Flood in Bastar (Photo source- Patrika)

पर्यटकों में जागरूकता फैलाना योजना का अहम हिस्सा

‘‘कनेक्ट बस्तर’’ पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बस्तर की लोकसंस्कृति, लोकनृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और त्योहारों को भी व्यापक पहचान मिलेगी। बस्तर में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के प्रति पर्यटकों में जागरूकता फैलाना भी इस योजना का अहम हिस्सा है। गौरतलब है कि बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित ग्राम धुड़मारास को कायकिंग, बैंबू राफ़्टिंग, और होम स्टे से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुकी है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने धुड़मारास को दुनिया के टॉप 20 पर्यटन ग्राम की सूची में शामिल किया है।

CG News: नवीन कुमार, निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान: कनेक्ट बस्तर पहल से यहां के पर्यटन को नई गति मिलेगी। बस्तर की पहचान अब वैश्विक स्तर पर बन रही है। यह पहल स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर देगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभायेगी।

ये भी पढ़ें

बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर… झीरम में कार सहित बहा परिवार, 4 की दर्दनाक मौत
जगदलपुर
बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 11:52 am

Published on:

27 Aug 2025 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: ‘कनेक्ट बस्तर’ से पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई पहचान, पनपेंगे कई रोजगार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.