CG News: ‘कनेक्ट बस्तर’ से पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई पहचान, पनपेंगे कई रोजगार

CG News: जैव विविधताओं से भरपूर बस्तर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को देश-दुनिया के सामने और अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए जिले में कनेक्ट बस्तर पहल का शुभारंभ किया गया। उम्मीद है कि यह पहल न केवल पर्यटन और संस्कृति को नई दिशा देगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले विशेष पैकेज और ब्राउजर प्लेटफार्म लॉन्च किए गए। इसके जरिए पर्यटक डिजिटल माध्यम से बस्तर की खूबसूरती को आसानी से देख और यात्रा की योजना बना सकेंगे।