बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर… झीरम में कार सहित बहा परिवार, 4 की दर्दनाक मौत

Monsoon Update: बस्तर संभाग में इस बार मानसून ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जिले को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। झीरम घाटी में तेज बहाव की चपेट में आई एक कार के साथ पूरा परिवार बह गया। रेस्क्यू टीम ने तलाशी अभियान चलाकर पति-पत्नी और उनके दो बच्चों के शव बरामद किए हैं। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है।