जगदलपुर

बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर… झीरम में कार सहित बहा परिवार, 4 की दर्दनाक मौत

Monsoon Update: जिले में मूसलधार बारिश ने तबाही मचा दी है। झीरम घाटी में पानी का तेज बहाव कार समेत एक परिवार को बहा ले गया। रेस्क्यू टीम को दो बच्चों और पति-पत्नी की लाश मिली है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर (Photo source- Patrika)
बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर (Photo source- Patrika)

Monsoon Update: बस्तर संभाग में इस बार मानसून ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जिले को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। झीरम घाटी में तेज बहाव की चपेट में आई एक कार के साथ पूरा परिवार बह गया। रेस्क्यू टीम ने तलाशी अभियान चलाकर पति-पत्नी और उनके दो बच्चों के शव बरामद किए हैं। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है।

Monsoon Update: 94 साल बाद टूटा रिकॉर्ड

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में बस्तर जिले में 217 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले 94 साल का रिकॉर्ड तोड़ बारिश का आंकड़ा है। वर्ष 1931 में 203 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जिसे इस बार का मानसून पार कर गया। भारी बारिश से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात दूसरे दिन भी बेकाबू बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें

एक मूसलाधार बारिश और डूब गया पूरा सिस्टम, घरों और कॉलोनियां लबालब, गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे
रायपुर
एक मूसलाधार बारिश और डूब गया पूरा सिस्टम (Photo source- Patrika)

राहत और बचाव कार्य जारी

हालात को काबू में लाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। वायुसेना के हेलिकॉप्टर (चॉपर) की मदद से अब तक 100 से अधिक परिवारों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। कई गांव अब भी पानी से घिरे हुए हैं, जहां मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

बस्तर की तस्वीर बदली

लगातार बरसात से नदियां और नाले उफान पर हैं। जगह-जगह सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इतनी भारी बारिश ने दशकों बाद बस्तर की तस्वीर बदल दी है।

प्रशासन की अपील

Monsoon Update: प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। जिला कलेक्टर और एसपी खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों को लगातार प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

अधूरे पुल और बह चुके डायवर्सन ने ली बुजुर्ग की जान, समय पर इलाज न मिलने से तोड़ा दम
कांकेर
इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत (Photo source- Patrika)

Published on:

27 Aug 2025 11:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर में 94 साल बाद बारिश का कहर… झीरम में कार सहित बहा परिवार, 4 की दर्दनाक मौत

