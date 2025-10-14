Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

IGT में फिर गूंजा बस्तर का डंका! ‘ड्रमर रोमी’ ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचकर रचा नया इतिहास

CG News: बस्तर के रोमी, द रॉयल सिंफनी एंड कॉयर बैंड के ड्रमर, इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे। पिछले साल नारायणपुर की मलखंभ टीम ने जीता था खिताब।

2 min read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 14, 2025

IGT में फिर गूंजा बस्तर का डंका (Photo source- Patrika)

CG News: बस्तर की युवा प्रतिभा एक बार फिर देशभर में गूंज उठी है। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे राष्ट्रीय मंच और प्रतिष्ठित रियालिटी शो में बस्तर के युवा ड्रमर रोमी देवगुन का बैंड द रॉयल सिंफनी एंड कॉयर इस साल सेमीफाइनल तक पहुंच गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब बस्तर की मिट्टी से निकली कला ने इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है।

पिछले वर्ष नारायणपुर के मलखंभ दल ने इस शो का खिताब जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया था, और इस बार बस्तर समेत समूचे छत्तीसगढ़ की निगाहें रोमी और उनके बैंड की ओर है। रोमी बस्तर के उन उभरते सितारों में हैं, जिन्होंने संगीत को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि साधना की तरह अपनाया है। 22 सदस्यों वाला उनका बैंड छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों से आए युवाओं से मिलकर बना है। देश-विदेश में ड्रम की थाप से लोगों को झुमाने वाले रोमी ने इस बार अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में भी मंच नहीं छोड़ा।

भावनात्मक और मानसिक दबाव के बावजूद रोमी ने अपने कर्तव्य और जुनून दोनों को निभाया। उनकी इसी प्रतिबद्धता और मेहनत का नतीजा है कि द रॉयल सिंफनी एंड कॉयर अब देश के सबसे बड़े रियलिटी शो के सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। बस्तर की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर रही है कि यहां की प्रतिभा न सीमाओं में बंधती है, न हालातों से हार मानती है।

CG News: पैन इंडिया शो करते हैं, विदेश भी गए, सिल्वर प्ले बटन मिला: रोमी ने कम उम्र में ही बस्तर का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां लगातार सामने आ रही हैं। उनका बैंड इन दिनों पैन इंडिया लाइव कॉन्सर्ट टूर कर है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल जैसे शहरों में वे परफॉर्म कर चुके हैं। साथ ही बैंकॉक के सभी प्रमुख शहरों और बहरीन में भी वे परफॉर्म कर चुके हैं। वे बताते हैं कि यू ट्यूब ने उन्हें सिल्वर प्ले बटन से समानित किए हैं। उनके पिता हरजीत सिंह पप्पू भी बस्तर के पहले गोल्डन प्ले बटन हासिल करने वाले कलाकार हैं। उनका परिवार पिछले 30 साल से बस्तर में संगीत की साधना कर रहा है।

पिता के किडनी ट्रांसप्लांट के बीच प्रस्तुति देकर बने मिसाल

रोमी जब मुंबई में ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के लिए परफॉर्म कर रहे थे, उसी समय रायपुर के एस में उनके पिता हरजीत सिंह पप्पू का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था। उनके पिता को उनकी माता वर्षा देवगुन ने अपनी एक किडनी दी है। ऐसे में माता-पिता दोनों एक जटिल ऑपरेशन से गुजर रहे थे। रोमी बताते हैं कि ऐसी स्थिति में म़ुंबई जाने की ईच्छा नहीं थी। ऐसे समय में पिछले 30 साल से संगीत की साधना कर रहे उनके माता-पिता ने उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद रोमी मुंबई पहुंचे और आईजीटी के मंच पर संघर्ष और संगीत से प्रेरणा का नया इतिहास रच दिया।

इसी सप्ताह सोनी टीवी पर दिखेंगे रोमी

CG News: द रॉयल सिंफनी एंड कॉयर बैंड के सदस्य: रोमी ने बताया कि इसी सप्ताह शनिवार या रविवार को सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले एपिसोड में वो और उनका बैंड परफॉर्मेंस देगा। उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस खास रहा है। उनके बैंड ने एक फिल्मी गाने का रिमेक कर उसे प्रस्तुत किया। प्रस्तुति ऐसी रही कि कार्यक्रम के जज नवजोत सिंह सिद्धू, मलाइका अरोड़ा और शान ने खड़े होकर तालियां बजाईं।

