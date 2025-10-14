IGT में फिर गूंजा बस्तर का डंका! ‘ड्रमर रोमी’ ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचकर रचा नया इतिहास

CG News: पैन इंडिया शो करते हैं, विदेश भी गए, सिल्वर प्ले बटन मिला: रोमी ने कम उम्र में ही बस्तर का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां लगातार सामने आ रही हैं। उनका बैंड इन दिनों पैन इंडिया लाइव कॉन्सर्ट टूर कर है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल जैसे शहरों में वे परफॉर्म कर चुके हैं। साथ ही बैंकॉक के सभी प्रमुख शहरों और बहरीन में भी वे परफॉर्म कर चुके हैं। वे बताते हैं कि यू ट्यूब ने उन्हें सिल्वर प्ले बटन से समानित किए हैं। उनके पिता हरजीत सिंह पप्पू भी बस्तर के पहले गोल्डन प्ले बटन हासिल करने वाले कलाकार हैं। उनका परिवार पिछले 30 साल से बस्तर में संगीत की साधना कर रहा है।